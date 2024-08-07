Кейт Бланшетт шокувала топом з ложок на прем'єрі нового фільму — відео

Австралійська акторка Кейт Бланшетт. Фото: instagram.com/voguefrance

Акторка Кейт Бланшетт вдягнула незвичайне вбрання на прем'єру свого фільму "Бордерлендз" у Лос-Анджелесі. Вона обрала топ зі старовинних столових ложок.

Про це пише Us Weekly.

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Акторка обрала для події вбрання від фіналістки LVMH Prize 2024 Еллен Ходаковою. Кейт Бланшетт вдягнула топ стокгольмського бренду Hodakova. Його виготовили зі 102 срібних вінтажних ложок.

Зірка доповнила епатажну "кольчугу" класичними чорними прямими штанами та такого ж кольору човниками на шпильці від Paul Andrew. Не забула і про прикраси — Кейт вдягнула каблучку від Louis Vuitton.

"Еллен Ходакова Ларссон присвятила себе створенню повністю екологічного модного будинку та зміні розмови про те, що таке сучасна екологічна мода. Еллен використовує сімейні реліквії, як-от ці вінтажні ложки, отримані у шведському селі, щоб створювати несподівані пропорції та нові асоціації. Бабуся б пишалася!" — прокоментувала образ зіркова стилістка Елізабет Стюарт.

Кейт Бланшетт у топі від бренду Hodakova. Фото: instagram.com/voguefrance

Що відомо про фільм "Бордерледнз"?

"Бордерледнз" — науково-фантастичний бойовик режисера Елая Рота. Сюжет створений на основні серії відеоігор, розробленій Gearbox Software. Компанія друзів вирушають на планету Пандора в пошуках зниклої доньки Атласа. Очолює місію злочинниця Ліліт, яку зіграла Кейт Бланшетт. На героїв очікує бійня з інопланетянами та багато складних завдань.

Нагадаємо, зірка "Пліткарки" приміряла легендарну сукню від Versace, яку свого часу носила співачка Брітні Спірс. Також Ріанна вразила фотосесією в хутрі та відвертих панчохах.