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Кейт Бланшетт примерила причудливый образ из винтажных ложек

7 августа 2024 22:25
Антонина Завадская - Редактор
Кейт Бланшетт шокировала топом с ложек на премьере нового фильма
Австралийская актриса Кейт Бланшетт. Фото: instagram.com/voguefrance
Антонина Завадская - Редактор

Актриса Кейт Бланшетт надела необычный наряд на премьеру своего фильма "Бордерлендс" в Лос-Анджелесе. Она выбрала топ из старинных столовых ложек.

Об этом пишет Us Weekly.

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Актриса выбрала для события наряды от финалистки LVMH Prize 2024 Эллен Ходаковой. Кейт Бланшетт надела топ стокгольмского бренда Hodakova. Его изготовили из 102 серебряных винтажных ложек.

Звезда дополнила эпатажную "кольчугу" классическими черными прямыми брюками и такого же цвета челноками на шпильке от Paul Andrew. Не забыла и об украшениях — Кейт надела кольцо от Louis Vuitton.

"Эллен Ходакова Ларссон посвятила себя созданию полностью экологичного модного дома и изменению разговора о том, что такое современная экологическая мода. Эллен использует семейные реликвии, такие как винтажные ложки, полученные в шведской деревне, чтобы создавать неожиданные пропорции и новые ассоциации. Бабушка бы гордилась!" — прокомментировала образ звездная стилистка Элизабет Стюарт.

Кейт Бланшетт в топе от бренда Hodakova. Фото: instagram.com/voguefrance
Кейт Бланшетт в топе от бренда Hodakova. Фото: instagram.com/voguefrance

Что известно о фильме "Бордерледнс"?

"Бордерледнс" — научно-фантастический боевик режиссера Элая Рота. Сюжет создан на основных сериях видеоигр, разработанных Gearbox Software. Компания друзей отправляется на планету Пандора в поисках пропавшей дочери Атласа. Возглавляет миссию преступница Лилит, которую сыграла Кейт Бланшетт. Героев ожидает бойня с инопланетянами и много сложных задач.

Напомним, звезда "Сплетницы" примерила легендарное платье от Versace, которое в свое время носила певица Бритни Спирс. Также Рианна поразила фотосессией в мехах и откровенных чулках.

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