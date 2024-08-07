Ріанна у хутрі та панчохах знялась у гламурній фотосесії

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна стала героїнею п'яти обкладинок нового номера журналу Perfect. 36-річна співачка приміряла кілька яскравих образів, в яких позувала в об'єктиві фешн-фотографа Карлін Джейкобс.

Про це пише Perfect.

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На знімках зірка постала в образі "ідеальної голлівудської дружини". Зірка позувала у шубі, масивних ювелірних прикрасах, пальто з леопардовим принтом та яскравим макіяжем.

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна у відвертій фотосесії. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна в образі "ідеальної дружини". Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

На одній з обкладинок Ріанна "викупалася" в золоті оголеною, на іншій — обійняла "шкуру тигра". Як повідомила сама співачка, тигр та речі з анімалістичними принтами виконані зі штучних матеріалів.

Нещодавно співачка постала в образі школярки у новій кампанії Fenty x Puma. Компанію співачці склала зірка культового фільму "Сімейка Аддамс", 73-річна актриса Анжеліка Х'юстон.

Ріанна увійшла в історію, побивши ще один рекорд, і була названа найкращою сольною виконавицею з найбільшою кількістю діамантових хітів у своїй дискографії. Виконавиця раніше з кількома іншими артистами прославилася трьома діамантовими релізами. Співачка отримала ще чотири діамантові сертифікати від Асоціації звукозаписної індустрії Америки (RIAA). Серед тріумфальних пісень її спільний хіт з Jay-Z 2007 року Umbrella, а також реліз Work 2016 року з Дрейком. Альбоми Anti's Needed Me і Unapologetic's Stay також отримали діамантовий сертифікат. Її сингл Diamonds 2012 року також став діамантовим.

Нагадаємо, Ріанна знялася в образі школярки для модного бренду. А раніше ми писали, що Ріанна стала зіркою карнавалу.