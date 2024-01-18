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Кейт Міддлтон госпіталізували до лікарні — деталі

18 січня 2024 11:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Кейт Міддлтон госпіталізували до лікарні — деталі
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Принцесу Уельську Кейт Міддлтон поклали до лікарні. Їй зробили планову операцію на черевній порожнині.

Про це повідомили на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу.

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Принцесу Уельську Кейт Міддлтон поклали до лікарні 16 січня. Їй зробили планову операцію на черевній порожнині. Вона пробуде там ще кілька тижнів для відновлення.

"Її королівська високість принцеса Уельська була доставлена до лікарні вчора для проведення планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно і очікується, що вона залишатиметься у лікарні впродовж 10-14 днів перед тим, як повернутися додому для продовження відновлення", — написали у заяві.

Принцеса не буде повертатися до своїх громадських обов’язків до Великодня. Також Кейт Міддлтон побажала залишити конфіденційними її особисті медичні дані.

Раніше принц Вільям був обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон.

Стало відомо, чому насправді Кейт Міддлтон не попрощалася з Єлизаветою ІІ перед її смертю.

Кейт Міддлтон
здоров'я
операція
королівська родина
Велика Британія

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