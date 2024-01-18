Кейт Міддлтон госпіталізували до лікарні — деталі

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцесу Уельську Кейт Міддлтон поклали до лікарні. Їй зробили планову операцію на черевній порожнині.

Про це повідомили на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу.

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Принцесу Уельську Кейт Міддлтон поклали до лікарні 16 січня. Їй зробили планову операцію на черевній порожнині. Вона пробуде там ще кілька тижнів для відновлення.

"Її королівська високість принцеса Уельська була доставлена до лікарні вчора для проведення планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно і очікується, що вона залишатиметься у лікарні впродовж 10-14 днів перед тим, як повернутися додому для продовження відновлення", — написали у заяві.

Принцеса не буде повертатися до своїх громадських обов’язків до Великодня. Також Кейт Міддлтон побажала залишити конфіденційними її особисті медичні дані.

Раніше принц Вільям був обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон.

Стало відомо, чому насправді Кейт Міддлтон не попрощалася з Єлизаветою ІІ перед її смертю.