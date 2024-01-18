Кейт Миддлтон госпитализировали в больницу — детали

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон положили в больницу. Ей сделали плановую операцию на брюшной полости.

Об этом сообщили на официальной странице Кенсингтонского дворца.

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Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон положили в больницу 16 января. Ей сделали плановую операцию на брюшной полости. Она пробудет там еще несколько недель для восстановления.

"Ее королевское высочество принцесса Уэльская была доставлена в больницу вчера для проведения плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно и ожидается, что она будет оставаться в больнице в течение 10-14 дней перед тем, как вернуться домой для продолжения восстановления", — написали в заявлении.

Принцесса не будет возвращаться к своим общественным обязанностям к Пасхе. Также Кейт Миддлтон пожелала оставить конфиденциальным ее личные медицинские данные.

Ранее принц Уильям был возмущен словами брата о своем браке с Кейт Миддлтоном.

Стало известно, почему Кейт Миддлтон не простилась с Елизаветой II перед ее смертью.