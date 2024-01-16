Пробили дно — принц Вільям обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон
Нова книга про королівську родину Великої Британії розповідає, що принц Вільям був розлючений через "відвертий напад" принца Гаррі на Кейт. Герцог Сассекський висловив несподівану думку у документальному фільмі Netflix про свого брата.
Про це пише Daily Mail.
Принца Вільяма обурила заява брата
Герцог Сассекський стверджував у програмі, що для членів королівської сім’ї чоловічої статі "може виникнути спокуса або бажання одружитися з кимось, хто відповідав би статусу, а не з тим, з ким вам, можливо, судилося бути".
Такі слова вразили родину, про це йдеться у новій біографії "Чарльз III: Новий король". Внутрішня історія" Роберта Гардмана.
"Гаррі відверто нападає на Кетрін. Для Вільяма це було пробите дно", — йдеться виданні.
Думки розділилися щодо того, чи справді його коментарі були продуманою образою проти нової принцеси Уельської.
У книзі також сказано, що королева Єлизавета була розлючена заявою Гаррі та Меган Маркл про те, що вона благословила їхню доньку на ім’я Лілібет.
Принц Вільям був "пригнічений" "зрадою" Гаррі та викриттям братських таємниць у своїх мемуарах. Ані король Чарльз, ані Вільям не читали і не читатимуть "спогади" Гаррі, але персонал поінформував їх про "ключові моменти".
Чарльз був глибоко поранений діями Гаррі, але навчився "відокремлювати" сімейну драму.
Тепер він відчуває "роздратування" через ситуацію — "Він зробив усе, що міг, і тепер він король, є ще багато речей, про які варто подумати", — розповіло анонімне джерело.
Однак він наполягає, що двері для його молодшого сина завжди відкриті: "Ти завжди хотів би повернути свою дитину", — каже друг родини.
Нагадаємо, королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.
Раніше стало відомо, чому Меган Маркл не з'явилась на "Золотому глобусі".
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