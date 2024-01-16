Пробили дно — принц Вільям обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Нова книга про королівську родину Великої Британії розповідає, що принц Вільям був розлючений через "відвертий напад" принца Гаррі на Кейт. Герцог Сассекський висловив несподівану думку у документальному фільмі Netflix про свого брата.

Про це пише Daily Mail.

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Герцог Сассекський стверджував у програмі, що для членів королівської сім’ї чоловічої статі "може виникнути спокуса або бажання одружитися з кимось, хто відповідав би статусу, а не з тим, з ким вам, можливо, судилося бути".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Такі слова вразили родину, про це йдеться у новій біографії "Чарльз III: Новий король". Внутрішня історія" Роберта Гардмана.

"Гаррі відверто нападає на Кетрін. Для Вільяма це було пробите дно", — йдеться виданні.

Думки розділилися щодо того, чи справді його коментарі були продуманою образою проти нової принцеси Уельської.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

У книзі також сказано, що королева Єлизавета була розлючена заявою Гаррі та Меган Маркл про те, що вона благословила їхню доньку на ім’я Лілібет.

Принц Гаррв та Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Вільям був "пригнічений" "зрадою" Гаррі та викриттям братських таємниць у своїх мемуарах. Ані король Чарльз, ані Вільям не читали і не читатимуть "спогади" Гаррі, але персонал поінформував їх про "ключові моменти".

Чарльз був глибоко поранений діями Гаррі, але навчився "відокремлювати" сімейну драму.

Тепер він відчуває "роздратування" через ситуацію — "Він зробив усе, що міг, і тепер він король, є ще багато речей, про які варто подумати", — розповіло анонімне джерело.

Однак він наполягає, що двері для його молодшого сина завжди відкриті: "Ти завжди хотів би повернути свою дитину", — каже друг родини.

Нагадаємо, королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.

Раніше стало відомо, чому Меган Маркл не з'явилась на "Золотому глобусі".