Стало відомо, чому насправді Кейт Міддлтон не попрощалася з Єлизаветою ІІ перед її смертю

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцу Гаррі не сказали, що його невістка особисто вирішила не їхати в Балморал, коли помирала королева Єлизавета ІІ. Про це йдеться у новій біографії короля Чарльза ІІІ.

Пише Daily Mail.

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Хоча принц Гаррі розлютився на свого батька у 2022 році, коли Чарльз попросив його приїхати до Шотландії одного, залишивши дружину Меган, він, очевидно, був заспокоєний новиною, що Кейт теж не поїде.

Але королівський біограф Роберт Гардман написав, що насправді король не просив Кейт триматися подалі. Вона вирішила залишитися в котеджі Аделаїда у Віндзорі зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Вони починали свою нову школу, Lambrook, 8 вересня, і герцогиня Кембриджська відчула, що їм потрібен один з батьків. Її чоловік, принц Вільям, вирушив до Шотландії, щоб побачити свою бабусю.

У книзі також зазначається, що, "як і покійному герцогу Единбурзькому, королеві Єлизаветі ІІ не подобалася черга, що збиралася біля її ліжка, коли вона хворіла".

Про це йдеться у новій біографії короля "Чарльз III: новий король, новий двір".

У той час, як життя королеви повільно згасало, драма назрівала на задньому плані. Принц Гаррі був у Великій Британії зі своєю дружиною Меган, коли батько особисто зателефонував йому, щоб повідомити новину про погіршення її здоров'я 8 вересня. У своїх мемуарах він стверджує, що потім написав своєму старшому братові повідомлення про організацію поїздки, але Вільям не відповів.

"Очевидно, що принц Вільям не вважав це підходящим моментом для дуже важкої розмови, яку він мав провести зі своїм братом", — пише Роберт Гардман.

За його словами, була настороженість щодо майбутньої біографії Гаррі, і багато хто в родині все ще відчував біль через "безрозсудну зраду" Сассекських щодо їхнього інтерв’ю Опри Вінфрі.

Чарльз знову подзвонив Гаррі. Під час цього дзвінка, як пізніше стверджував принц, йому сказали прийти без Меган.

"Ми можемо легко уявити страх, з яким тодішній принц Уельський підійшов до цього виклику. Здатність Сассексів ображатися була добре відома, і всі усвідомлювали, що будь-яка розмова може опинитися у відкритому доступі – як, власне, і ця сталася через три місяці", — каже Гардман.

Пізніше він зізнався, що Гаррі лютував на свого батька через Меган. Але Чарльз пояснив, що не хоче, щоб у будинку було багато людей, і, крім того, не прийде невістка Гаррі, герцогиня Кембриджська.

"Її точно не просили триматися подалі", — пише біограф.

"Швидше це був початок нового семестру в новій школі для Джорджа, Шарлотти та Луї, і вона вирішила, що один із батьків повинен бути з ними в такий важливий день", — додав він.

Він підкреслює, що на тому етапі ніхто не знав, наскільки поганою стала ситуація.

Гаррі також стверджував у мeмуарах, що ніхто не казав йому, що його бабуся померла, і що йому довелося дізнаватися про це з екстрених новин BBC на своєму телефоні, коли він приземлився в Шотландії того вечора комерційним рейсом.

"Не зовсім. Член персоналу палацу каже, що король терміново намагався встановити контакт зі своїм молодшим сином. Були неодноразові спроби додзвонитися до нього, але дзвінки не надходили, оскільки Гаррі був у повітрі", — каже Гарман.

Нагадаємо, принц Гаррі отримає незвичну нагороду.

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