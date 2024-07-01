Кейт Міддлтон та принц Вільям не готові пробачити помилки Гаррі — деталі

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон і принц Вільям не налаштовані на відновлення стосунків з принцом Гаррі та його дружиною. Вони мають на це кілька причин, втім дещо точно не пробачать.

Про це пише The Sun.

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Колишній королівський кореспондент Чарльз Рей вважає, що між синами британського короля Чарльза III та їхніми дружинами дуже напружені стосунки. Втім, на поступки явно має йти принц Гаррі, адже він скоїв чимало помилок.

"Ну, я думаю, що герцог і герцогиня Сассекські повинні зробити перший крок. Незалежно від того, чи приймуть це Вільям і Кетрін, я дуже сумніваюся, що це буде. Під цим мостом пройшло занадто багато води. Після всього, що Гаррі та Меган зробили в інтерв'ю Опрі Вінфрі, це шоу Netflix… Якщо вони збираються зробити крок, я не впевнений, що Вільям і Кетрін відреагують прихильно", — вважає експерт.

Принц Гаррі та Кейт Міддлтон. Фото: AP

Гаррі та Меган справді міркують про примирення з Уельськими. Причиною стала хвороба Кейт Міддлтон. У неї діагностували рак і родичі хотіли підтримати її в ці складні часи.

"Коли Кейт повернеться до роботи, вони сподіваються, що це може трохи зняти з них запал і, можливо, спровокує перемир’я з нею та Вільямом, а також з королем", — розповідав інсайдер.

Нагадаємо, принц Гаррі потрапив у новий скандал через чергову нагороду. Також принц Вільям зачарував своєю промовою американців.