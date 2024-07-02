Стало известно, какое мероприятие посетит Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон может посетить публичное мероприятие во второй раз за полгода. Журналисты допускают, что она приедет на теннисный турнир Уимблдон-2024.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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Теннисный турнир Уимблдон-2024 уже начался и на трибунах уже видели несколько британских звезд. Однако, все ожидают появления Кейт Миддлтон. Она ведь постоянный участник этого мероприятия.

Кейт Миддлтон на турнире Уимблдон-2023. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Кроме того, она является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года. Ежегодно она публично выступала на мероприятии, которое продлится в этом году до 14 июля. Поэтому организаторы надеются ее увидеть.

"Мы надеемся, что принцесса Уэльская сможет вручить трофеи как патрон клуба, но ее здоровье и выздоровление являются приоритетом", — сказала The Telegraph Дебби Джеванс, глава All England Club.

Кейт Миддлтон может посетить Уимблдон-2024. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Последний раз принцесса появилась на публике во время парада Trooping the Colour в Лондоне 15 июня 2024 года. Это было первое ее появление из прошлого Рождества. Ведь Кейт заболела раком и полностью посвятила себя выздоровлению.

Кейт Миддлтон играет на турнире Уимблдон-2023. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям не готовы примириться с Гарри и невесткой. Также принц Гарри снова попал в скандал. На этот раз из-за "незаслуженной" награды.