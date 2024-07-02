Мама загиблого героя війни обурилась черговою нагородою принца Гаррі

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Мати загиблого в Афганістані американського героя війни розкритикувала рішення вручити принцу Гаррі нагороду на честь її загиблого сина. Наступного місяця в Голлівуді Гаррі отримає нагороду, встановлену на ім’я Пета Тіллмана — зірки американського футболу, який відмовився від контракту на 3 мільйони фунтів стерлінгів, щоб вступити в армію США після 11 вересня.

Про це пише Daily Mail.

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Мати солдата Мері сказала, що з нею не радилися, додавши: "Я шокована тим, чому вони обрали таку суперечливу особистість, щоб віддати нагороду. Є люди, які набагато більше підходять. У ветеранській спільноті працюють люди, які роблять величезні речі для допомоги ветеранам. Ці люди не мають грошей, ресурсів, зв’язків або привілеїв, які має принц Гаррі. Я вважаю, що таких людей слід визнати".

Пет Тілман. Фото: Daily Mail

ESPY Awards (Excellence in Sports Performance Yearly) проводить спортивна телевізійна мережа ESPN, а нагороду Пета Тілмана раніше вручали іншим героям. Минулого року його отримали члени тренерського штабу команди з американського футболу Buffalo Bills, які реанімували гравця на полі.

ESPN повідомило, що Гаррі отримав нагороду за його "невтомну працю над позитивним впливом на спільноту ветеранів завдяки силі спорту" завдяки його Іграм Нескорених.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Але рішення призвело до негативної реакції. У петиції вимагалося від ESPN подумати ще раз, стверджуючи, що Гаррі був "втягнутий у історії, які ставлять під сумнів його придатність отримати честь такого масштабу".

Пет Тіллман був прославлений у США після того, як він залишив свою кар’єру в Arizona Cardinals, щоб піти на військову службу.

Він служив в Іраку, а потім в Афганістані, де загинув у 2004 році. За хоробрість був нагороджений.

Одна з підписантів петиції, сказала, що "Пет Тіллман втілив служіння та жертовність, виконуючи свій патріотичний обов’язок", але "Гаррі не уособлює жодної з цих якостей. Він публічно не поважав свою сім’ю, втік від королівської служби своїй країні…Він не гідний цієї нагороди. Це неймовірно боляче, що сім'я не має права голосу в цьому. Пет Тіллман був об’єднуючою силою. Гаррі викликає сумніви...Є багато героїв, які заслуговують набагато більше на це".

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Представник ESPN сказав: "ESPN за підтримки Фонду Тілмана вшановує принца Гаррі, герцога Сассекського, спеціально за роботу Фонду Invictus Games, оскільки фонд святкує своє 10-річчя, сприяючи підтримці за допомогою сили спорту військовослужбовців і ветеранів по всьому світу. Хоча ми розуміємо, що не всі погодяться з лауреатами, обраними для будь-якої нагороди, фонд Invictus Games виконує неймовірну роботу, і ESPN вважає, що це причина, з якої його варто відзначити".

Нагадаємо, раніше принц Вільям обігнав Байдена у популярності. А батько Меган Маркл зробив емоційну заяйву перед своїм 80-річчям.