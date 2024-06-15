Що вдягала Кейт Міддлтон на Trooping the Color — фото

Королева Камілла і Кейт Міддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон — вже понад 10 років приклад ідеальної стриманості та еталон стилю не лише для британців, а й для всього світу. Вона старанно підбирає образи, які підкреслюють її індивідуальність та унікальний статус принцеси.

Редакція Новини.LIVE пригадала її вбрання зі святкувань дня народження монарха.

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Принцеса Кейт підтвердила, що має намір бути присутньою на цьогорічному Trooping the Color, який відбудеться 15 червня. Ще не відомо, що вдягне дружина Вільяма, втім її минулі образи були бездоганними.

Вперше вона завітала на парад за кілька місяців після весілля з принцом Вільямом у 2011 році. Для цієї події Кейт біле двобортне пальто з воланами від Alexander McQueen. Доповнила образ чорним капелюшком та локонами.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у 2011 році. Фото: Associated Press

Восьма поява на балконі для Міддлтон вразила прихильників. Вона обрала блакитну сукню від Alexander McQueen. Елегантна модель підкреслила красу королівської особи — пишні рукави, квадратний виріз та широкий пояс.

Особливим акцентом став капелюшок в тон від Juliette Botterill. Білі та блакитні квіти додали образу унікальності. Цікаво, що блакитний для цього дня обрала і королева Камілла. Втім, її колір вбрання був більш стриманим.

Королева Камілла, Меган Маркл, Кейт Міддлтон, принц Гаррі у 2018. Фото: Фото: Associated Press

У 2019 році принцеса вже за стандартом обрала McQueen. Втім, це був її перший вихід не синьому, рожевому чи білім кольорі. вона поекспериментувала з жовтим відтінком. Вдягнула сукню V-подібного вирізу та поєднала з жовтим квітковим капелюхом, який вона вдягала на весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Образ доповнила хрестиком з діамантами та сережками з перлами королеви Єлизавети.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми у 2019 році. Фото: Самір Хусейн/WireImage

Кейт немов повторила образ свого першого Trooping the Color у 2022 році. Вона знову вдягнула білу сукню, яка нагадує піджак. Втім, цього разу обрала темно-білий капелюшок від Philip Treacy та діаманти, які раніше належали принцесі Діані.

Королева Єлизавета II, принц Вільям, Кейт Міддлтон з дітьми у 2022. Фото: instagram/princeandprincessofwales

У 2023 році принцеса з'явилась у кардинально новому для неї кольорі — смарагдово-зеленому. Сукня від дизайнера Andrew Gn була прикрашена спереду синьо-зеленими ґудзиками. Однак щодо капелюшків — надала перевагу класиці й вже улюбленому Philip Treacy. Родзинкою образу стали сережки з діамантами та сапфірами, а також брошка Cartier із трилисником, яка належить ірландським гвардійцям.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми у 2023. Фото: Самір Хусейн/WireImage

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вперше зізналась, чи допомагає їй лікування від онкології. Також палац прокоментував чутки про її вимушений виїзд з Великої Британії.