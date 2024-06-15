Что одевала Кейт Миддлтон на Trooping the Color.

Королева Камилла и Кейт Миддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон — уже более 10 лет пример идеальной сдержанности и эталон стиля не только для британцев, но и для всего мира. Она тщательно подбирает образы, подчеркивающие ее индивидуальность и уникальный статус принцессы.

Редакция Новини.LIVE вспомнила ее наряды на праздновании дня рождения монарха.

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Принцесса Кейт подтвердила, что намерена присутствовать на Trooping the Color, который состоится 15 июня. Еще не известно, что наденет жена Уильяма, впрочем, ее прошлые образы были безупречными.

Впервые она посетила парад через несколько месяцев после свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году. Для этого события Кейт белое двубортное пальто с воланами от Alexander McQueen. Дополнила образ черной шляпкой и локонами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2011 году. Фото: Associated Press

Восьмое появление на балконе Миддлтон поразил поклонников. Она выбрала голубое платье от Alexander McQueen. Элегантная модель подчеркнула красоту королевской особы — пышные рукава, квадратный вырез и широкий пояс.

Особым акцентом стала шляпка в тон от Juliette Botterill. Белые и голубые цветы придали образу уникальности. Любопытно, что голубой для этого дня избрала и королева Камилла. Впрочем, ее цвет наряда был более сдержанным.

Королева Камилла, Меган Маркл, Кейт Миддлтон, принц Гарри в 2018 году. Фото: Фото: Associated Press

В 2019 году принцесса уже по стандарту избрала McQueen. Впрочем, это был ее первый выход не синем, розовом или белом. Она поэкспериментировала с желтым оттенком. Надела платье V-образного выреза и соединила с желтой цветочной шляпой, которую она надевала на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Образ дополнила крестиком с бриллиантами и серьгами с жемчугом королевы Елизаветы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в 2019 году. Фото: Самир Хусейн/WireImage

Кейт словно повторила образ своего первого Trooping the Color в 2022 году. Она снова надела белое платье, напоминающее пиджак. Впрочем, на этот раз выбрала темно-белую шляпку от Philip Treacy и бриллианты, ранее принадлежавшие принцессе Диане.

Королева Елизавета II, принц Уильям, Кейт Миддлтон с детьми в 2022 году. Фото: instagram/princeandprincessofwales

В 2023 году принцесса появилась в кардинально новом для нее цвете — изумрудно-зеленом. Платье от дизайнера Andrew Gn было украшено спереди сине-зелеными пуговицами. Однако, что касается шляпок — предпочла классику и уже любимый Philip Treacy. Изюминкой образа стали серьги с бриллиантами и сапфирами, а также брошь Cartier с трилистником, принадлежащая ирландским гвардейцам.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в 2023 году. Фото: Самир Хусейн/WireImage

Напомним, Кейт Миддлтон впервые призналась, помогает ли ей лечение от онкологии. Также дворец прокомментировал слухи о ее вынужденном выезде из Великобритании.