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Кейт Міддлтон вперше за довгий час прокоментувала, як проходить її лікування онкології

14 червня 2024 21:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Кейт Міддлтон зізналась, як почуває себе після хімієтерапії — деталі
Кейт Міддлтон. Фото: Метт Портіус
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Кейт Міддлтон вперше за довгий час розповіла, як почувається. Вона подякувала усім, хто переймається за її здоров'я, та поділилась деталями свого лікування.

Про це принцеса написала в Instagram.

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Принцеса подякувала прихильникам королівської родини, які переживають за неї. Також Кейт розповіла, що має прогрес в лікуванні, втім все неідеально. 

"Я маю значний прогрес у лікуванні, але, як знає кожен, хто проходить хімієтерапію, у мене бувають хороші та погані дні. У погані дні я відчуваю слабкість і втому. У такі дні потрібно дати своєму тілу відпочити. Але в хороші дні, коли я почуваюся сильнішою, мені  хочеться отримати максимум від свого гарного стану", — поділилась Міддлтон.

Лікування принцеси триватиме ще кілька місяців. Втім, вона сподівається приєднатися до родини на кількох публічних заходах протягом літа, однак усе залежатиме від її стану.
 
"Моє лікування триває і триватиме ще кілька місяців. У ті дні, коли я почуваюся досить добре, мені приємно брати участь у шкільному житті, витрачати особистий час на те, що додає мені енергії та позитиву, а також я помалу починаю працювати вдома", — додала королівська особа.

Нагадаємо, королівський палац спростував чутки про виїзд Кейт Міддлтон з Англії за кордон. Також вона пропустила весілля свого кума, на яке на самоті прийшов принц Вільям.

королівська родина
Кейт Міддлтон
Велика Британія
онкологія
принц Вільям

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