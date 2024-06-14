Кейт Міддлтон зізналась, як почуває себе після хімієтерапії — деталі

Кейт Міддлтон вперше за довгий час прокоментувала, як проходить її лікування онкології
Кейт Міддлтон вперше за довгий час розповіла, як почувається. Вона подякувала усім, хто переймається за її здоров'я, та поділилась деталями свого лікування.
Про це принцеса написала в Instagram.
Кейт Міддлтон досягла прогресу в лікуванні раку
Принцеса подякувала прихильникам королівської родини, які переживають за неї. Також Кейт розповіла, що має прогрес в лікуванні, втім все неідеально.
"Я маю значний прогрес у лікуванні, але, як знає кожен, хто проходить хімієтерапію, у мене бувають хороші та погані дні. У погані дні я відчуваю слабкість і втому. У такі дні потрібно дати своєму тілу відпочити. Але в хороші дні, коли я почуваюся сильнішою, мені хочеться отримати максимум від свого гарного стану", — поділилась Міддлтон.
Лікування принцеси триватиме ще кілька місяців. Втім, вона сподівається приєднатися до родини на кількох публічних заходах протягом літа, однак усе залежатиме від її стану.
"Моє лікування триває і триватиме ще кілька місяців. У ті дні, коли я почуваюся досить добре, мені приємно брати участь у шкільному житті, витрачати особистий час на те, що додає мені енергії та позитиву, а також я помалу починаю працювати вдома", — додала королівська особа.
Нагадаємо, королівський палац спростував чутки про виїзд Кейт Міддлтон з Англії за кордон. Також вона пропустила весілля свого кума, на яке на самоті прийшов принц Вільям.
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