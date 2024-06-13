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Палац прокоментував чутки про лікування Кейт Міддлтон поза Англією

13 червня 2024 22:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Королівський палац прояснив, чи виїхала Кейт Міддлтон з Англії — деталі
Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

У мережі почали ширитись чутки про те, що Кейт Міддлтон покинула межі Великої Британії задля лікування. Втім, палац ці домисли спростував. 

Про це пише InStyle.

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У мережі пліткують, що Кейт Міддлтон не з'являється на публіці через лікування в онкологічному центрі MD Anderson у Г’юстоні. Однак, представник палацу спростував домисли, а працівники медичного закладу відмовилися від коментарів через закони про конфіденційність пацієнтів. 

Востаннє принцеса "виходила у світ" 25 грудня 2023 року. Вона разом з родиною відвідала традиційну різдвяну ранкову службу в Сандрінгемі в Норфолку.

"Це були неймовірно важкі місяці для всієї нашої родини, але у мене була фантастична медична команда, яка дуже дбала про мене, за що я дуже вдячна", — розповіла наприкінці березня 2024 Кейт.

Принцеса Уельська хворіє на онкологію. Втім, який саме тип раку — невідомо. Також немає точної інформації, коли вона зможе повернутися до своїх королівських обовʼязків. Ймовірно, Міддлтон має з'явитися на балконі Букінгемського палацу під час Trooping the Colour 2024 15 червня. 

Нагадаємо, Кейт Міддлтон пропустила весілля похресника короля Чарльза. Також є ймовірність, що вона не зможе повернутися до королівських обов'язків.

королівська родина
Кейт Міддлтон
Велика Британія
онкологія
принц Вільям
чутки
лікування

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