Кейт Міддлтон повернулася додому після операції

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон 17-го січня перенесла операцію на черевній порожнині. Сьогодні повідомили, що принцеса Вельська повернулася додому.

Про це розповіли в офіційному Instagram принців Вельських.

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Продовжує реабілітацію

Кейт Міддлтон госпіталізували 16-го січня, а 17-го зробили операцію на черевній порожнині. Вона пройшла успішно. Також зазначається, що це втручання було плановим.

В офіційних соцмережах повідомляли, що принцеса перебуватиме в лікарні близько двох тижнів і попередили, що будуть ділитися тільки важливими оновленнями щодо стану Кейт.

В офіційному Instagram на звʼязок не виходили більше за тиждень, тож прихильники королівської родини почали хвилюватися.

Сьогодні нарешті представники Кейт і Вільяма опублікували допис і повідомили, що принцеса вже вдома, де продовжить реабілітацію.

"Принцеса Вельська повернулася додому до Віндзора, аби продовжити там післяопераційне одужання. Динаміка дуже хороша. Принц та принцеса хочуть надзвичайно подякувати усьому колективу Лондонської лікарні, особливо, медсестрам, які дбали про неї. Родина Вельських продовжує висловлювати вдячність всім людям з різних куточків світу, від яких вони отримали побажання найшвидшого одужання", — написали у дописі.

Нагадаємо, стало відомо, коли король Чарльз повернеться до роботи після операції.

Також ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію Кейт Міддлтон.