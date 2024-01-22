Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію Кейт Міддлтон

Принц Гаррі з дружиною. Фото: Reuters

Принц Гаррі та Меган Маркл побажали швидкого одужання британській королівській родині. Герцоги Сассекські надіслали відповідні повідомлення Кейт Міддлтон і королю Чарльзу та передали "своє занепокоєння та найкращі побажання".

Про це пише Daily Mail.

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42-річна принцеса Уельська зараз одужує після операції на черевній порожнині в лондонській клініці. Очікується, що Кейт проведе ще тиждень у лікарні, перш ніж її перевезуть у котедж Аделаїда у Віндзорі, щоб відновити сили після медичної процедури. Тоді як її тесть, 75-річний король Чарльз, зараз готується до власної операції наступного тижня для лікування збільшеної простати.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Королівське джерело повідомило, що Сассекські надіслали свою підтримку обом королівським особам.

"Герцог і герцогиня зв'язалися з обома сторонами різними способами, щоб передати свою стурбованість і найкращі побажання", — говорить джерело наближене до королівської родини.

Чарльза, який вступив на престол 16 місяців тому, буде госпіталізовано наступного тижня. Це сталося лише через тиждень після операції на черевній порожнині Кейт, і інсайдери палацу говорять, що майбутня королева прагне повернутися до роботи "якнайшвидше".

Принцеса Уельська. Фото: Reuters

Королівське джерело повідомило, що зараз Кейт і Вільям ставлять "сім’ю на перше місце, а щоденну роботу — на друге", намагаючись зберегти відчуття "нормальності" для 10-річного принца Джорджа та п’ятирічного Луї та принцеси Шарлотти. Вільям дав зрозуміти, що він "буде поряд із дружиною та дітьми протягом усього часу", відкладаючи всі свої заходи, поки Кейт не стане на ноги.

Відомо, що тепер Вільям відвозитт та забирає їхніх трьох дітей зі школи.

Минулого року принцеса Уельська взяла участь у 134 офіційних заходах, а Вільям — 179. Чарльз — відомий трудоголік — часто допізна засиджується за робочим столом, розглядаючи свою кореспонденцію та офіційні папери, але загалом має міцне здоров’я та підтримує себе у формі, гуляючи та займаючись садівництвом.

Нагадаємо, принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька.

Раніше принц Вільям був обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон.