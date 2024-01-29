Стало відомо, коли король Чарльз повернеться до роботи після операції
Король Чарльз не буде відвідувати жодних королівських заходів протягом місяця, оскільки він відновлюватиметься після операції на простаті. 75-річний король переніс операцію через збільшену простату.
Королю потрібне відновлення
У короля буде "період відновлення", але він зможе працювати з державними документами, коли його випишуть. Невідомо, скільки часу Чарльз проведе в лікарні. Королеву Каміллу помітили усміхненою, коли вона відвідувала свого коханого чоловіка і, здавалося, була в піднесеному настрої. У п'ятницю вона сказала людям у лондонській клініці, що король почувається добре після процедури.
Перед процедуроою король навідав принцесу Уельську після операції на черевній порожнині.
"Його Величність хотів би подякувати всім, хто надсилав свої добрі побажання протягом останнього тижня, і радий дізнатися, що його діагноз позитивно впливає на обізнаність громадськості", — йдеться в офіційному повідомлення представників королівської родини.
У 75-річного монарха було діагностовано доброякісне захворювання 17 січня під час перебування в Біркхоллі, Абердиншир, після того, як він пройшов обстеження.
Чарльз відомий як трудоголік, який пропускає обід і часто залишається за своїм столом, займаючись листуванням і офіційними паперами пізно ввечері та до раннього ранку. Але загалом у нього добре здоров’я, він підтримує себе у формі, гуляючи та займаючись садівництвом.
Король хотів поділитися новиною про здоров'я, щоб заохотити інших чоловіків пройти перевірку.
Національна служба охорони здоров’я Англії повідомила, що сторінку "збільшена простата" на її веб-сайті відвідували кожні п’ять секунд у день, коли було оголошено діагноз гороля, з подальшим значним зростанням відвідувань у наступні дні.
Нагадаємо, стало відомо, коли Кейт Міддлтон повернеться з лікарні.
Раніше принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію Кейт Міддлтон.
Читайте Новини.LIVE!