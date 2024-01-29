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Стало відомо, коли король Чарльз повернеться до роботи після операції

29 січня 2024 09:56
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало відомо, коли король Чарльз повернеться до роботи після операції
Король Чарльз. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Король Чарльз не буде відвідувати жодних королівських заходів протягом місяця, оскільки він відновлюватиметься після операції на простаті. 75-річний король переніс операцію через збільшену простату.

Про це пише Daily Mail.

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Королю потрібне відновлення

У короля буде "період відновлення", але він зможе працювати з державними документами, коли його випишуть. Невідомо, скільки часу Чарльз проведе в лікарні. Королеву Каміллу помітили усміхненою, коли вона відвідувала свого коханого чоловіка і, здавалося, була в піднесеному настрої. У п'ятницю вона сказала людям у лондонській клініці, що король почувається добре після процедури.

 

Король Чарльз. Фото: Reuters
Король Чарльз. Фото: Reuters

Перед процедуроою король навідав принцесу Уельську після операції на черевній порожнині.

"Його Величність хотів би подякувати всім, хто надсилав свої добрі побажання протягом останнього тижня, і радий дізнатися, що його діагноз позитивно впливає на обізнаність громадськості", — йдеться в офіційному повідомлення представників королівської родини.

У 75-річного монарха було діагностовано доброякісне захворювання 17 січня під час перебування в Біркхоллі, Абердиншир, після того, як він пройшов обстеження.

 

Король Чарльз. Фото: Reuters
Король Чарльз. Фото: Reuters

Чарльз відомий як трудоголік, який пропускає обід і часто залишається за своїм столом, займаючись листуванням і офіційними паперами пізно ввечері та до раннього ранку. Але загалом у нього добре здоров’я, він підтримує себе у формі, гуляючи та займаючись садівництвом.

Король хотів поділитися новиною про здоров'я, щоб заохотити інших чоловіків пройти перевірку.

Національна служба охорони здоров’я Англії повідомила, що сторінку "збільшена простата" на її веб-сайті відвідували кожні п’ять секунд у день, коли було оголошено діагноз гороля, з подальшим значним зростанням відвідувань у наступні дні.

Нагадаємо, стало відомо, коли Кейт Міддлтон повернеться з лікарні.

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію Кейт Міддлтон.

здоров'я
операція
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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