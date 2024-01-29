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Кейт Миддлтон вернулась домой после операции

29 января 2024 16:22
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Кейт Миддлтон вернулась домой после операции
Принцесса Уельская Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Кейт Миддлтон 17 января перенесла операцию на брюшной полости. Сегодня сообщили, что принцесса Уельская вернулась домой.

Об этом рассказали в официальном Instagram принцев Уельских.

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Продолжает реабилитацию

Кейт Миддлтон госпитализировали 16 января, а 17-го сделали операцию на брюшной полости. Она прошла удачно. Также отмечается, что это вмешательство было плановым.

 

В официальных соцсетях сообщалось, что принцесса будет находиться в больнице около двух недель и предупредили, что будут делиться только важными обновлениями о состоянии Кейт.

В официальном Instagram на связь не выходили больше недели, поэтому поклонники королевской семьи начали волноваться.

Сегодня наконец-то представители Кейт и Уильяма опубликовали публикацию и сообщили, что принцесса уже дома, где продолжит реабилитацию.

 

"Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить там послеоперационное выздоровление. Динамика очень хорошая. Принц и принцесса хотят чрезвычайно поблагодарить весь коллектив Лондонской больницы, особенно медсестер, которые заботились о ней. Семья продолжает выражать благодарность всем людям от которых они получили пожелание скорейшего выздоровления",  написали в публикации.

Напомним, что стало известно, когда король Чарльз вернется к работе после операции.

Также мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон
здоровье
операция
королевская семья

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