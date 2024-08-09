Кейт Міддлтон не має часу на драми принца Гаррі — деталі

Кейт Міддлтон принципово уникає "сімейної драми" через важку хворобу
Королівська родина Великої Британії переживає драму через сварку з принцом Гаррі та Меган Маркл. Кейт Міддлтон вже більше не хоче брати участь у цих скандалах.
Про це пише Hello.
Кейт Міддлтон "не має часу на драми" принца Гаррі
Після того як герцог та герцогиня Сассекські переїхали в США та відмовились від королівських обов'язків, у Великій Британії неспокійно. Однак після того, як Кейт Міддлтон захворіла на онкологію, вона не прагне брати в цьому участь.
"Вона дуже спокійна. Вона людина, яка хоче знайти рішення і піднятися над шумом і драмою, і я думаю, що, враховуючи те, через що вона пройшла, ви не хочете витрачати час на шум, на драму, коли у вас є щось, займайтеся своїм здоров'ям", — зазначив автор нової біографії принцеси Уельської Роберт Джобсон.
Хоча він і не уточнив про яку саме драму йдеться, всі пам'ятають, як її намагались втягнути у сварку між Гаррі та Вільямом. Хоча Сассекські й прагнуть повернути нормальні стосунки. Навіть намагались зв'язатись з Кейт, коли дізнались про хворобу.
"Коли Кейт повернеться до роботи, вони сподіваються, що це може трохи зняти з них запал і, можливо, спровокує перемир’я з нею та Вільямом, а також з королем", — говорив інсайдер.
Нагадаємо, одкровення Меган Маркл про суїцидальні думки жорстоко розкритикували. Також ми розповідали, чи привітали її з днем народження родичі з монархії.
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