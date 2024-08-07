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Стало відомо, чи привітала королівська родина Меган Маркл з днем народження

7 серпня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, чи привітала королівська родина Меган Маркл з днем народження
Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дружина принца Гаррі Меган Маркл не отримала привітання від британської королівської родини на свій 43-й день народження вчора. У попередні роки герцогиня Сассекська отримувала поздоровлення від інших високопоставлених членів монаршого клану.

Про це пише Daily Mail.

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Шанувальники королівської сім'ї бачать це як доказ напружених відносин між Сассекськими та Уельськими, а також королем Чарльзом і королевою Каміллою. Вони також не робили жодних заяв на 42-й день народження Меган минулого року; її перший день народження після того, як Чарльз став королем після смерті королеви Єлизавети у вересні 2022 року. Королівські помічники сказали, що вони відзначають дні народження лише працюючих членів королівської родини у своїх офіційних акаунтах у соціальних мережах.

 

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Але це відрізнялося від того, що члени королівської родини робили раніше. У січні 2020 року подружжя Сассекських залишило свої посади старших членів королівської сім’ї, а в червні того ж року, у розпал пандемії Covid-19, переїхало до США. Але Вільям і Кейт поділилися повідомленням зі своїми мільйонами підписників у соціальних мережах через два роки після їхнього від’їзду, публічно привітавши дружину принца Гаррі з днем ​​народження, коли їй виповнився 41 рік.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

 

4 серпня 2022 року Вільям і Кейт надіслали Меган повідомлення зі свого офіційного облікового запису: "Вітаємо герцогиню Сассекську з днем ​​народження!" Їхнє повідомлення, опубліковане о 9:01 ранку, також містило фотографію Меган у білому вбранні та капелюсі, зроблену під час її візиту до Великої Британії кількома місяцями раніше на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Чарльз, тоді принц Уельський, і Камілла, тоді герцогиня Корнуольська, також надіслали повідомлення з нагоди 41-річчя Меган, написавши "З днем ​​народження герцогиню Сассекську".

 

Принц Вільям із Кейт Міддлтон та їхніми дітьми
Принц Вільям із Кейт Міддлтон та їхніми дітьми. Фото: Reuters

 

Після того, як склали свої повноваження, Гаррі та Меган дали інтерв’ю Опрі.

Інтерв'ю пари викликало шок у всьому світі, оскільки показувало ступінь розриву з королевою та іншими високопоставленими членами королівської сім'ї. Потім вони підписали угоду з Netflix і випустили свій документальний серіал під назвою "Гаррі та Меган" у грудні 2022 року, перш ніж принц випустив свою автобіографію Spare, опубліковану в січні минулого року.

З того часу Меган не була присутня на коронації короля в травні 2023 року, і Гаррі сидів трохи далі від старших членів сім'ї. Гаррі також був у Лондоні на початку цього року на заході Invictus Games, але не зустрів свого батька під час його екскурсійного туру, попри те, що той був лише за три милі в Кларенс-хаусі. Принц сподівався зустрітися зі своїм батьком-королем під час своєї поїздки, яка відбулася після попереднього короткого візиту в лютому після діагностики раку Чарльза.

 

Король Чарльз та королева-консорт Камілла
Король Чарльз та королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

 

Коли наприкінці березня 42-річна принцеса Уельська оголосила світові про свій діагноз раку, герцог і герцогиня опублікували коротку заяву для Harper's Bazar, в якій йдеться: "Ми бажаємо їй здоров’я та одужання".

Цього року день народження Меган припадає на той самий день, коли вийшло її рідкісне спільне інтерв’ю з принцом Гаррі у CBS Sunday Morning.

Вона розповіла про те, як хоче захистити своїх дітей від шкідливого контенту в Інтернеті після того, як розповіла, що зазнала знущань з боку тролів у соціальних мережах, коли вона була вагітна обома своїми дітьми.

"Наші діти маленькі — їм 3 і 5 років. Вони дивовижні, але все, що ви хочете зробити як батьки, — це захистити їх. Оскільки ми бачимо, що відбувається в онлайн-просторі, ми знаємо, що там ще багато роботи, і ми просто щасливі, що можемо бути частиною змін назавжди", — сказала дружина принца Гаррі.

Вважається, що Меган провела свій день народження цього року, святкуючи приватно з близькою родиною та друзями, як вона робила раніше. Сассекські вирушать до Колумбії, адже принц Гаррі під час поїздки до Африки заявив, що планує більше подорожувати.

Нагадаємо, стало відомо про річ Меган Маркл, яка є у кожного. А раніше ми писали, що Меган Маркл та принца Гаррі не запросили на королівський відпочинок.

принц Гаррі Меган Маркл король Чарльз ІІІ королівська родина

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