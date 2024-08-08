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Відома журналістка розкритикувала суїцидальне одкровення дружини принца Гаррі

8 серпня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Відома журналістка розкритикувала суїцидальне одкровення дружини принца Гаррі
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Герцогиня Сассекська виступила з інтерв’ю з принцом Гаррі на американському телеканалі CBS, щоб оголосити про запуск групи підтримки батьків, чиї діти постраждали або навіть покінчили життя самогубством. Пара обговорила шкідливий контент у соціальних мережах.

Про це пише Daily Mail.

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Меган, яка три роки тому розповіла в інтерв’ю Опрі Вінфрі, що думала заподіяти собі смерть, бувши членом королівської сім’ї, сказала, що сподівається, що, ділячись думками, зможе допомогти іншим.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters 

 

"Я просто не хотіла бути живою. Я б ніколи не хотіла, щоб хтось інший почувався так, і якщо мій озвучений досвід когось врятує, я прийму те, що буде потім", — сказала вона ведучій CBS News Джейн Полі.

Журналістка Аманда Плеттел прокоментувала слова герцогині.

"Мені не чужі руйнівні наслідки самогубства. Мій дідусь наклав на себе руки з третьої спроби. Я бачила, як це вириває серце із сімей. Тому мої співчуття Меган через такі думки. На щастя, герцогиня, здається, одужала, навіть якщо це, як вона каже, досі болить. Але як нахабно з боку Меган використати це інтерв’ю як можливість прорекламувати себе як "жалісливу герцогиню", коли в інших випадках вона виявляла так мало поваги чи співчуття іншим", — пише у своїй колонці Плетелл.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Журналістка нагадала, що зараз розслідують звинувачення в систематичному "знущанні" з її персоналу, коли вона була працюючим членом королівської сім’ї. Меган рішуче заперечувала закиди, які родина Гаррі лояльно приховала, перш ніж вони могли наробити галасу.

"Я хотіла б почути, що скажуть ті співробітники, які висунули звинувачення, про "співчуття" Меган. Крім того, є її неповага до Віндзорів, не лише тому, що вони були жорстокими до неї та не підтримували її проблеми з психічним здоров’ям. Вона назвала декого з них расистами, сказавши Опрі, що члени королівської родини висловлювали "занепокоєння та розмови про те, наскільки темною може бути шкіра її дитини", — розповіла Плетелл.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Журналістка нагадала, що у грудні 2023 року, лише за кілька місяців до того, як Кейт оприлюднила свій діагноз раку, "королівський кореспондент" Меган Омід Скобі, який співпрацював із герцогинею над першою книгою про Сассексів, "У ​​пошуках свободи", "випадково" розкрив імовірних "королівських расистів". За його словами, ними могли бути король Чарльз і принцеса Уельська Кейт. Інформація з'явилась у голландськомовній версії книги.

"Давайте не будемо забувати про постійну відчуженість Меган від її слабкого батька Томаса, який оплачував її приватну освіту та роками піклувався про неї в дитинстві. Вона відвернулася від нього, позбавляючи його права зустрічатися не лише зі своїм чоловіком принцом Гаррі, але й з його онуками — Арчі та Лілібет. Я впевнена, що Томас не назвав би свою дочку "співчутливою", — ділиться Аманда.

Експерт наголошує, що Меган, схоже, хоче, щоб на неї завжди дивилися як на жертву.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

 

"Як писав Джобсон у своїй книзі, не лише ми, британці, але й американці втомилися від того, що привілейовані жителі Сассекса поливали брудом королівську сім’ю. Великі гроші від Netflix і мемуари тепер позаду. Тож як вони будуть фінансувати свій спосіб життя, поки їхня популярність тут і за кордоном падає? Одне можна сказати точно, тесть Меган, король Чарльз, не прийде на допомогу. Минулого тижня журнал People повідомив, що король не приймає дзвінки Гаррі та не відповідає на його листи. Можливо, королю, як і всім нам, набридла видимість співчуття, яку Сассекси постійно нав’язують світу", — припустила Аманда.

Нагадаємо, принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на королівський відпочинок. А раніше ми писали, що Меган Маркл звинуватили у нещирості.

принц Гаррі Меган Маркл королівська родина критика

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