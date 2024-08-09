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Кейт Миддлтон принципиально избегает "семейной драмы" из-за тяжелой болезни

9 августа 2024 07:00
Антонина Завадская - Редактор
У Кейта Миддлтона нет времени на драмы принца Гарри — детали
Кейт Миддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Антонина Завадская - Редактор

Королевская семья Великобритании переживает драму из-за ссоры с принцем Гарри и Меган Маркл. Кейт Миддлтон больше не хочет участвовать в этих скандалах.

Об этом пишет Hello.

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После того как герцог и герцогиня Сассекские переехали в США и отказались от королевских обязанностей, в Великобритании неспокойно. Однако после того, как Кейт Миддлтон заболела онкологией, она не стремится участвовать в этом.

"Она очень спокойная. Она человек, который хочет найти решение и подняться над шумом и драмой, и я думаю, что, учитывая то, через что она прошла, вы не хотите тратить время на шум, на драму, когда у вас есть что-то, занимайтесь своим здоровьем", — отметил автор новой биографии принцессы Уэльской Роберт Джобсон.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters

Хотя он и не уточнил, о какой именно драме, все помнят, как ее пытались втянуть в ссору между Гарри и Уильямом. Хотя Сассекские и стремятся вернуть нормальные отношения. Даже пытались связаться с Кейт, когда узнали о болезни.

"Когда Кейт вернется к работе, они надеются, что это может снять немного с них пыл и, возможно, спровоцирует перемирие с ней и Уильямом, а также с королем", — говорил инсайдер.

Напомним, откровение Меган Маркл о суицидальных мнениях жестоко раскритиковали. Также мы рассказывали, поздравили ли ее с днем рождения родственники из монархии.

принц Гарри Меган Маркл Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья Великобритания онкология

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