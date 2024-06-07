Похресник короля Чарльза відіграв весілля — на нього прийшов принц Вільям

Кейт Міддлтон пропустила весілля свого кума — на урочистості мільярдера завітав принц Вільям
Близький друг принці Вільяма та Гаррі, британський мільярдер Г'ю Гросвенор, він же герцог Вестмінстерський, одружився з Олівією Генсон. Весілля пройшло у графстві Чешир на північному заході Англії. Принцеса Уельська через проблеми зі здоров’ям урочистості пропустила.
Про це повідомляє видання Hello.
Весілля кума Вільяма та Кейт Міддлтон
Урочиста церемонія зібрала чимало представників британської королівської родини. 33-річний герцог Вестмінстерський, статки якого становить близько 13 млрд доларів, і його наречена, 31-річна Олівія Генсон, запросили на урочистість близько 400 людей.
Серед них були, зокрема, принц Вільям та принцеса Євгенія, а також члени найстаріших та найбагатших аристократичних сімей. У Честері довелося перекрити дороги для весілля.
Хрещеним батьком Гросвенора є король Чарльз III, який пропустив весілля. Щодо ж самого герцога Вестмінстерського, то він хрестив 10-річного сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принца Джорджа. До речі, поріднився зірковий наречений і з принцом Гаррі та Меган Маркл, які живуть у США. Він хрестив їхнього сина Арчі. Втім на весілля скандальна парочка не приїхала.
Щодо Олівії Генсон, то вона навчалася в коледжі Мальборо. Там свого часу освіту здобували Кейт Міддлтон та принцеса Євгенія. Зараз вже дружина титулованого мільярдера працює у лондонській компанії, яка спеціалізується на виробництві продуктів харчування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Вільям та президент України Володимир Зеленський потиснули руки одне одному в Нормандії. Також ми розповідали, що принца Гаррі і Меган Маркл не запросили на день народження короля.
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