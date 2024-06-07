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Кейт Міддлтон пропустила весілля свого кума — на урочистості мільярдера завітав принц Вільям

7 червня 2024 19:08
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Стас Кожушко
Редактор
Похресник короля Чарльза відіграв весілля — на нього прийшов принц Вільям
Принц Уельський Вільям. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Близький друг принці Вільяма та Гаррі, британський мільярдер Г'ю Гросвенор, він же герцог Вестмінстерський, одружився з Олівією Генсон. Весілля пройшло у графстві Чешир на північному заході Англії. Принцеса Уельська через проблеми зі здоров’ям урочистості пропустила.

Про це повідомляє видання Hello.

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Весілля кума Вільяма та Кейт Міддлтон

Урочиста церемонія зібрала чимало представників британської королівської родини. 33-річний герцог Вестмінстерський, статки якого становить близько 13 млрд доларів, і його наречена, 31-річна Олівія Генсон, запросили на урочистість близько 400 людей.

Серед них були, зокрема, принц Вільям та принцеса Євгенія, а також члени найстаріших та найбагатших аристократичних сімей. У Честері довелося перекрити дороги для весілля. 

Весілля хресника Чарльза III
Весілля похресника короля Чарльза III. Скриншот: YouTube/The Royal Family Channel

Хрещеним батьком Гросвенора є король Чарльз III, який пропустив весілля. Щодо ж самого герцога Вестмінстерського, то він хрестив 10-річного сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принца Джорджа. До речі, поріднився зірковий наречений і з принцом Гаррі та Меган Маркл, які живуть у США. Він хрестив їхнього сина Арчі. Втім на весілля скандальна парочка не приїхала. 

Щодо Олівії Генсон, то вона навчалася в коледжі Мальборо. Там свого часу освіту здобували Кейт Міддлтон та принцеса Євгенія. Зараз вже дружина титулованого мільярдера працює у лондонській компанії, яка спеціалізується на виробництві продуктів харчування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Вільям та президент України Володимир Зеленський потиснули руки одне одному в Нормандії. Також ми розповідали, що принца Гаррі і Меган Маркл не запросили на день народження короля.

королівська родина
Велика Британія
принц Вільям
мільярдери
весілля

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