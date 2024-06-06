Принца Гаррі і Меган Маркл не запросили на Trooping the Color — деталі

Принца Гаррі і Меган Маркл не запросили на день народження короля
Принц Гаррі та Меган Маркл не братимуть участі в Trooping the Color у Лондоні. Їх не запросили на захід, приурочений до дня народження онкохворого короля Чарльза.
Про це пише People.
Принца Гаррі та Меган Маркл вже вдруге не запросили на Trooping the Color
Нещодавно принц Гаррі приїхав до Лондона, щоб зустрітися зі своїм батьком, втім не вийшло. Йому запропонували залишитися в королівській резиденції, втім він відхилив це запрошення з "міркувань безпеки".
Нині ж принца Гаррі та Меган Маркл знову не запросили на урочистість з нагоди дня народження короля Чарльза. Минулого року їх теж не кликали.
Герцоги Сассекські поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.
Вперше Меган і Гаррі разом відвідали Trooping the Color у 2018 році. Пізніше знову з'явились на балконі Букінгемського палацу 2019 року, через кілька тижнів після народження первістка Арчі.
Наступні роки через пандемію коронавірусу захід було скорочено, а вже у 2022 році королівська пара не мала щастя потрапити на балкон. Вони спостерігали за цією подією разом з іншими членами королівської сім'ї, які не працюють, з вікна.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон може не повернутися до своїх королівських обов'язків. Стало відомо, який вигляд матиме королівська родина через 30 років.
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