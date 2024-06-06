Принца Гаррі і Меган Маркл не запросили на Trooping the Color — деталі

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі та Меган Маркл не братимуть участі в Trooping the Color у Лондоні. Їх не запросили на захід, приурочений до дня народження онкохворого короля Чарльза.

Про це пише People.

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Нещодавно принц Гаррі приїхав до Лондона, щоб зустрітися зі своїм батьком, втім не вийшло. Йому запропонували залишитися в королівській резиденції, втім він відхилив це запрошення з "міркувань безпеки".

Нині ж принца Гаррі та Меган Маркл знову не запросили на урочистість з нагоди дня народження короля Чарльза. Минулого року їх теж не кликали.

Герцоги Сассекські поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Вперше Меган і Гаррі разом відвідали Trooping the Color у 2018 році. Пізніше знову з'явились на балконі Букінгемського палацу 2019 року, через кілька тижнів після народження первістка Арчі.

Наступні роки через пандемію коронавірусу захід було скорочено, а вже у 2022 році королівська пара не мала щастя потрапити на балкон. Вони спостерігали за цією подією разом з іншими членами королівської сім'ї, які не працюють, з вікна.

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