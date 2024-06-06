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Принц Вільям та Зеленський потиснули руки, а Чарльз з Каміллою зустрілися з Макронами — фото

6 червня 2024 20:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Висадка королівської родини в Нормандії — зустріч з Зеленським, Байденом та Макроном
Принц Уельський, Вільям, та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В середу, 6 травня, чимало світових політичних лідерів прилетіли до Франції.  Так, зокрема, в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії під час Другої світової війни, взяли члени королівської сім’ї Великої Британії. 

Новини.LIVE розкаже детальніше та покаже фотографії з заходу, на який завітав, зокрема, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

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Члени королівської родини в Нормандії

До Франції на урочистості та зустрічі з ветеранами Другої світової війни приїхали король Чарльз III з дружиною, королевою Каміллою, а також принц Уельський, Вільям (є першим в черзі на престол). Знаменита трійка розділилась.

Спочатку чоловік онкохворої Кейт Міддлтон провів час з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і поспілкувався зі свідками висадками в Нормандії.

Вільям та Трюдо
Принц Вільям (праворуч) та Джастін Трюдо. Фото: Reuters
Принц Вільям ветерани
Принц Вільям з ветеранами Другої світової війни. Фото: Reuters

А згодом принц Вільям доєднався до офіційної церемонії. Там він побачився з президентом України Володимиром Зеленським. Також старший брат принца Гаррі потиснув руку президенту США Джо Байдену.

Принц Вільям та Володимир Зеленський
Принц Вільям та Володимир Зеленський в Нормандії. Фото: Reuters
Принц Вільям та Джо Байден
Принц Вільям та Джо Байден в Нормандії. Фото: Reuters

Щодо Чарльза III та Камілли, то вони провели час на узбережжі разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та першою леді цієї країни Бріжит Макрон. Король Великої Британії був у військовій формі, жінки ж обрали сукні у світлих тонах. Камілла доповнила образ елегантним капелюхом. 

Чарльз та Камілла в Нормандії з Макронами
Король Чарльз III та Камілла з Макронами в Нормандії. Фото: Reuters
Чарльз та Камілла в Нормандії
Король Чарльз III та Камілла в Нормандії. Фото: Reuters

Зазначимо, що висадка союзників в Нормандії дала змогу розгорнути їхній наступ у Європі, потіснити німецькі війська на західному фронті та почати наземну операцію у бік Берліну. Менш ніж за рік режим Адольфа Гітлера капітулював.

Раніше ми писали, що принца Гаррі і Меган Маркл не запросили на день народження короля. Також ми розповідали, що штучний інтелект приголомшив виглядом королівської родини Великої Британії через 30 років.

Королева Камілла
Володимир Зеленський
королівська родина
принц Вільям
король Чарльз ІІІ
Джо Байден

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