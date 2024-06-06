Висадка королівської родини в Нормандії — зустріч з Зеленським, Байденом та Макроном

Принц Уельський, Вільям, та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

В середу, 6 травня, чимало світових політичних лідерів прилетіли до Франції. Так, зокрема, в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії під час Другої світової війни, взяли члени королівської сім’ї Великої Британії.

Новини.LIVE розкаже детальніше та покаже фотографії з заходу, на який завітав, зокрема, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

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До Франції на урочистості та зустрічі з ветеранами Другої світової війни приїхали король Чарльз III з дружиною, королевою Каміллою, а також принц Уельський, Вільям (є першим в черзі на престол). Знаменита трійка розділилась.

Спочатку чоловік онкохворої Кейт Міддлтон провів час з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і поспілкувався зі свідками висадками в Нормандії.

Принц Вільям (праворуч) та Джастін Трюдо. Фото: Reuters

Принц Вільям з ветеранами Другої світової війни. Фото: Reuters

А згодом принц Вільям доєднався до офіційної церемонії. Там він побачився з президентом України Володимиром Зеленським. Також старший брат принца Гаррі потиснув руку президенту США Джо Байдену.

Принц Вільям та Володимир Зеленський в Нормандії. Фото: Reuters

Принц Вільям та Джо Байден в Нормандії. Фото: Reuters

Щодо Чарльза III та Камілли, то вони провели час на узбережжі разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та першою леді цієї країни Бріжит Макрон. Король Великої Британії був у військовій формі, жінки ж обрали сукні у світлих тонах. Камілла доповнила образ елегантним капелюхом.

Король Чарльз III та Камілла з Макронами в Нормандії. Фото: Reuters

Король Чарльз III та Камілла в Нормандії. Фото: Reuters

Зазначимо, що висадка союзників в Нормандії дала змогу розгорнути їхній наступ у Європі, потіснити німецькі війська на західному фронті та почати наземну операцію у бік Берліну. Менш ніж за рік режим Адольфа Гітлера капітулював.

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