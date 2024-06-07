Крестник короля Чарльза отыграл свадьбу — на нее пришел принц Уильям

Принц Уэльский Уильям. Фото: Reuters

Близкий друг принца Уильяма и Гарри, британский миллиардер Хью Гросвенор, он же герцог Вестминстерский, женился на Оливии Хенсон. Свадьба прошла в графстве Чешир на северо-западе Англии. Принцесса Уэльская из-за проблем со здоровьем торжества пропустила.

Об этом сообщает издание Hello.

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Торжественная церемония собрала немало представителей британской королевской семьи. 33-летний герцог Вестминстерский, состояние которого составляет около 13 млрд долларов, и его невеста, 31-летняя Оливия Хенсон, пригласили на торжество около 400 человек.

Среди них были принц Уильям и принцесса Евгения, а также члены старейших и богатейших аристократических семей. В Честере пришлось перекрыть дороги для свадьбы.

Свадьба крестника короля Чарльза III. Скриншот: YouTube/The Royal Family Channel

Крестным отцом Гросвенора является король Чарльз III, который пропустил свадьбу. Что касается самого герцога Вестминстерского, то он крестил 10-летнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Джорджа. Кстати, породнился звездный жених и с живущими в США принцем Гарри и Меган Маркл. Он крестил их сына Арчи. Впрочем, на свадьбу скандальная парочка не приехала.

Относительно Оливии Хенсон, она училась в колледже Мальборо. Там в свое время образование получали Кейт Миддлтон и принцесса Евгения. Сейчас жена титулованного миллиардера работает в лондонской компании, которая специализируется на производстве продуктов питания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принц Уильям и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки в Нормандии. Мы рассказывали, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на день рождения короля.