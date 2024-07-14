Кейт Міддлтон з'явилась на Вімблдонському чемпіонаті — фото

Кейт Міддлтон разом з принцесою Шарлоттою відвідала турнір Вімблдон
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон несподівано з'явилася на Вімблдонському чемпіонаті з тенісу разом зі своєю донькою, принцесою Шарлоттою. Це її друга поява на публіці під час лікування від онкології.
Про це повідомляє Page Six.
Кейт Міддлтон вдруге з'явилась на публіці
У неділю, 14 липня принцеса Уельська була помічена на Всеанглійському турнірі з тенісу та крокету в Лондоні разом з 9-річною донечкою, принцесою Шарлоттою. Для заходу Кейт обрала фіолетову сукню довжини міді, яку доповнила нюдовими туфлями-човниками, сумочкою в тон та масивними золотими прикрасами. Принцеса Шарлотта мала розкішний вигляд у темно-синій сукні в горошок та білих балетках.
Онкохвора принцеса Уельська була в чудовому настрої. Вона помахала рукою натовпу перед фіналом чоловічого одиночного розряду.
Організатори заходу сподівалися, що Кейт завітає на турнір до його завершення, адже вона є патроном All England Club і з 2016 щорічно вручала трофеї чемпіонам турніру. Цьогоріч участь принцеси Уельської у заході було під питанням, адже зараз вона проходить лікування від раку.
Нагадаємо, що принцеса Кейт сильно посварилась зі своїм чоловіком принцом Вільямом. А також ми розповідали, у скільки обходиться одяг дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма.
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