Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кейт Міддлтон разом з принцесою Шарлоттою відвідала турнір Вімблдон arrow

Кейт Міддлтон разом з принцесою Шарлоттою відвідала турнір Вімблдон

14 липня 2024 18:53
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кейт Міддлтон з'явилась на Вімблдонському чемпіонаті — фото
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: WireImage
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон несподівано з'явилася на Вімблдонському чемпіонаті з тенісу разом зі своєю донькою, принцесою Шарлоттою. Це її друга поява на публіці під час лікування від онкології.

Про це повідомляє Page Six.

Читайте також:

Кейт Міддлтон вдруге з'явилась на публіці

У неділю, 14 липня принцеса Уельська була помічена на Всеанглійському турнірі з тенісу та крокету в Лондоні разом з 9-річною донечкою, принцесою Шарлоттою. Для заходу Кейт обрала фіолетову сукню довжини міді, яку доповнила нюдовими туфлями-човниками, сумочкою в тон та масивними золотими прикрасами. Принцеса Шарлотта мала розкішний вигляд у темно-синій сукні в горошок та білих балетках.

Онкохвора принцеса Уельська була в чудовому настрої. Вона помахала рукою натовпу перед фіналом чоловічого одиночного розряду.

Кейт Міддлтон з'явилась на публіці
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала Вімблдон. Фото: WireImage
Кейт Міддлтон з принцесою Шарлоттою на змаганнях з тенісу
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон разом з принцесою Шарлоттою. Фото: WireImage
Кейт Міддлтон на Вімблдоні
Кейт Міддлтон з донечкою на тенісному турнірі у Лондоні. Фото: WireImage

Організатори заходу сподівалися, що Кейт завітає на турнір до його завершення, адже вона є патроном All England Club і з 2016 щорічно вручала трофеї чемпіонам турніру. Цьогоріч участь принцеси Уельської у заході було під питанням, адже зараз вона проходить лікування від раку.

Нагадаємо, що принцеса Кейт сильно посварилась зі своїм чоловіком принцом Вільямом. А також ми розповідали, у скільки обходиться одяг дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Кейт Міддлтон фото Теніс королівська родина Велика Британія онкологія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня