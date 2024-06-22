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Бюджетні шорти та футболки — у скільки обходиться Кейт Міддлтон одяг її дітей

22 червня 2024 11:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бюджетні шорти та футболки — у скільки обходиться Кейт Міддлтон одяг її дітей
Кейт Міддлтон та принц Ваільям з дітьми. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принцеса Уельська часто демонструє вбрання від демократичних брендів, але тепер її діти наслідують її приклад. Кейт поділилася зворушливим знімком з нагоди дня народження свого чоловіка принца Вільяма. На фото він стрибає у піщаних дюнах разом із дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

Про це пише Daily Mail.

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Журналісти одразу підрахували, скільки коштував літній одяг трьох дітей майбутніх короля та королеви Великої Британії.

Принц Луї на фото одягнутий у футболку з короткими рукавами за 9 фунтів стерлінгів від Next, яку він поєднав із темно-синіми шортами. Його старший брат Джордж вибрав темно-синю спортивну футболку Nike JD Sports за 15 фунтів стерлінгів, а доповнив образ синіми шортами чинос. Тим часом принцеса Шарлотта виглядала чарівно в чорно-білому смугастому топі та джинсових шортах.

 

Бюджетні шорти та футболки — у скільки обходиться Кейт Міддлтон одяг її дітей - фото 1
Принц Вільям з дітьми. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

 

На знімку Вільям був у рожевих шортах і темно-синьому джемпері.

Кейт, як відомо, регулярно красується у недорогих брендах. Деякі з її улюблених: Marks & Spencer, Boden, LK Bennett, Whistles, Zara, Jigsaw, GAP, REISS і Superga.

Нагадаємо, експерт з мови тіла розповів, які насправді стосунки між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. А раніше ми писали, як король Чарльз привітав сина.

Кейт Міддлтон
принц Джордж
принц Вільям
королівська родина

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