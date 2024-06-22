Бюджетні шорти та футболки — у скільки обходиться Кейт Міддлтон одяг її дітей
Принцеса Уельська часто демонструє вбрання від демократичних брендів, але тепер її діти наслідують її приклад. Кейт поділилася зворушливим знімком з нагоди дня народження свого чоловіка принца Вільяма. На фото він стрибає у піщаних дюнах разом із дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.
Про це пише Daily Mail.
Стильний гардероб дітей Кейт Міддлтон
Журналісти одразу підрахували, скільки коштував літній одяг трьох дітей майбутніх короля та королеви Великої Британії.
Принц Луї на фото одягнутий у футболку з короткими рукавами за 9 фунтів стерлінгів від Next, яку він поєднав із темно-синіми шортами. Його старший брат Джордж вибрав темно-синю спортивну футболку Nike JD Sports за 15 фунтів стерлінгів, а доповнив образ синіми шортами чинос. Тим часом принцеса Шарлотта виглядала чарівно в чорно-білому смугастому топі та джинсових шортах.
На знімку Вільям був у рожевих шортах і темно-синьому джемпері.
Кейт, як відомо, регулярно красується у недорогих брендах. Деякі з її улюблених: Marks & Spencer, Boden, LK Bennett, Whistles, Zara, Jigsaw, GAP, REISS і Superga.
Нагадаємо, експерт з мови тіла розповів, які насправді стосунки між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. А раніше ми писали, як король Чарльз привітав сина.
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