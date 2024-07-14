Кейт Миддлтон появилась на Уимблдонском чемпионате.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: WireImage

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон неожиданно появилась на Уимблдонском чемпионате по теннису вместе со своей дочерью, принцессой Шарлоттой. Это ее второе появление на публике во время лечении от онкологии.

Об этом сообщает Page Six.

Читайте также:

Кейт Миддлтон второй раз появилась на публике

В воскресенье, 14 июля, принцесса Уэльская была замечена на Всеанглийском турнире по теннису и крокету в Лондоне вместе с 9-летней дочерью, принцессой Шарлоттой. Для мероприятия Кейт выбрала фиолетовое платье длины миди, которое дополнила нюдовыми туфлями-лодочками, сумочкой в тон и массивными золотыми украшениями. Принцесса Шарлотта выглядела роскошно в темно-синем платье в горошек и белых балетках.

Онкобольная принцесса Уэльская была в отличном настроении. Она помахала рукой толпе перед финалом мужского одиночного разряда.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Уимблдон. Фото: WireImage

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с принцессой Шарлоттой. Фото: WireImage

Кейт Миддлтон с дочерью на теннисном турнире в Лондоне. Фото: WireImage

Организаторы мероприятия надеялись, что Кейт посетит турнир до его завершения, ведь она является патроном All England Club и с 2016 ежегодно вручала трофеи чемпионам турнира. В этом году участие принцессы Уэльской в мероприятии было под вопросом, ведь сейчас она проходит лечение от рака.

Напомним, что принцесса Кейт сильно поругалась со своим мужем принцем Уильямом. А также мы рассказывали, во сколько обходится одежда детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.