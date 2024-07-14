Кейт Миддлтон появилась на Уимблдонском чемпионате.

Кейт Миддлтон вместе с принцессой Шарлоттой посетила турнир Уимблдон
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон неожиданно появилась на Уимблдонском чемпионате по теннису вместе со своей дочерью, принцессой Шарлоттой. Это ее второе появление на публике во время лечении от онкологии.
Об этом сообщает Page Six.
Кейт Миддлтон второй раз появилась на публике
В воскресенье, 14 июля, принцесса Уэльская была замечена на Всеанглийском турнире по теннису и крокету в Лондоне вместе с 9-летней дочерью, принцессой Шарлоттой. Для мероприятия Кейт выбрала фиолетовое платье длины миди, которое дополнила нюдовыми туфлями-лодочками, сумочкой в тон и массивными золотыми украшениями. Принцесса Шарлотта выглядела роскошно в темно-синем платье в горошек и белых балетках.
Онкобольная принцесса Уэльская была в отличном настроении. Она помахала рукой толпе перед финалом мужского одиночного разряда.
Организаторы мероприятия надеялись, что Кейт посетит турнир до его завершения, ведь она является патроном All England Club и с 2016 ежегодно вручала трофеи чемпионам турнира. В этом году участие принцессы Уэльской в мероприятии было под вопросом, ведь сейчас она проходит лечение от рака.
Напомним, что принцесса Кейт сильно поругалась со своим мужем принцем Уильямом. А также мы рассказывали, во сколько обходится одежда детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
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