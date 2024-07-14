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Кейт Миддлтон вместе с принцессой Шарлоттой посетила турнир Уимблдон

14 июля 2024 18:53
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кейт Миддлтон появилась на Уимблдонском чемпионате.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: WireImage
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон неожиданно появилась на Уимблдонском чемпионате по теннису вместе со своей дочерью, принцессой Шарлоттой. Это ее второе появление на публике во время лечении от онкологии.

Об этом сообщает Page Six.

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В воскресенье, 14 июля, принцесса Уэльская была замечена на Всеанглийском турнире по теннису и крокету в Лондоне вместе с 9-летней дочерью, принцессой Шарлоттой. Для мероприятия Кейт выбрала фиолетовое платье длины миди, которое дополнила нюдовыми туфлями-лодочками, сумочкой в тон и массивными золотыми украшениями. Принцесса Шарлотта выглядела роскошно в темно-синем платье в горошек и белых балетках.

Онкобольная принцесса Уэльская была в отличном настроении. Она помахала рукой толпе перед финалом мужского одиночного разряда.

Кейт Миддлтон появилась на публике
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Уимблдон. Фото: WireImage
Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой на соревнованиях по теннису
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с принцессой Шарлоттой. Фото: WireImage
Кейт Миддлтон на Уимблдоне
Кейт Миддлтон с дочерью на теннисном турнире в Лондоне. Фото: WireImage

Организаторы мероприятия надеялись, что Кейт посетит турнир до его завершения, ведь она является патроном All England Club и с 2016 ежегодно вручала трофеи чемпионам турнира. В этом году участие принцессы Уэльской в мероприятии было под вопросом, ведь сейчас она проходит лечение от рака.

Напомним, что принцесса Кейт сильно поругалась со своим мужем принцем Уильямом. А также мы рассказывали, во сколько обходится одежда детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Кейт Миддлтон фото Теннис королевская семья Великобритания онкология

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