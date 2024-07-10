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Кейт Миддлтон серьезно поссорилась с принцем Уильямом из-за их сына

10 июля 2024 23:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Кейт Миддлтон расстроена из-за спора с принцем Уильямом.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Кейт Миддлтон расстроилась после спора с принцем Уильямом. Она имеет другое мнение относительно образования для их сына, чем ее муж.

Об этом пишет The Mirror.

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Кейт Миддлтон расстроена из-за спора с принцем Уильямом

Будущий монарх желает, что его первенец также учился в Итонском колледже, который в свое время посещали и Уильям, и его младший брат Гарри. В то время это было уникально, они были первые, кто нарушил семейные традиции. Король Чарльз ІІІ и его предки посещали школу-интернат Гордонстоун, однако там правила жизни были строже.

Принц Уильям с детьми. Фото:
Принц Уильям с детьми. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Однако онкобольная принцесса не разделяет желания мужчины. Она не хочет отправлять Джорджа в школу-интернат для мальчиков. Потому что она сама училась в подобном заведении, и там над ней очень издевались.

"Для Кейт невыносима мысль о том, что Джордж может пройти через то, что пришлось пережить ей самой. Именно поэтому она страдает", — рассказал инсайдер.

Принц Джордж. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
Принц Джордж. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт и Уильям часами спорили на эту тему, и неизвестно, что решили.

Кейт Миддлтон в свое время училась в школе-интернат для девушек Даун Хаус в графстве Беркшир. Из-за постоянного булинга она перевелась в другое заведение, а затем поступила в государственный Колледж Мальборо в графстве Уилтшир. Именно такой судьбы она хочет и для своего сына Джорджа.

Как известно, принц Уильям учился в Итоне в 1995 году и закончил в 2000 году. Это стоило 53 398 фунтов стерлингов в год королевской семье.

Напомним, принц Гарри отреагировал на хейт вокруг его спортивного "Оскара". Также принц Уильям ошеломил американцев харизматичной речью.

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