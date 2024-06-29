Крутіший за Трампа і Байдена — американці не встояли перед харизмою принца Вільяма
Принц Уельський здобув значно більшу популярність серед американців, ніж інші відомі громадські діячі країни. Аналітична компанія Gallup запитала американців назвати 15 найвеличніших світових діячів у 2023 році, і спадкоємець британського престолу посів перше місце, обійшовши президента Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа. Слідом за Вільямом йде президент України Володимир Зеленський.
Про це пише Daily Mail.
Принц Вільям підкорив американців
Серед опитуваних понад 1000 дорослих по всій країні. Трамп, Байден, його віце-президент Камала Харріс і колишній віце-президент Майк Пенс йдуть після принца Вільяма та Володира Зеленського у списку. Єдиними американцями, які пройшли тест на прихильність, є перша леді Джилл Байден і голова Верховного суду Джон Робертс.
До речі, раніше опитування, проведене Newsweek, показало, що майже половина американців вважають, що герцог і герцогиня Сассекські повинні бути позбавлені своїх королівських титулів. З іншого боку, кажуть, що принц Гаррі та Меган Маркл відлякують американців своїми "нескінченними стогонами" та "нападами" на королівську родину. Після того, як герцог і герцогиня Сассекські переїхали до Америки, у січні 2020 року залишили посади членів королівської сім’ї та залишили Велику Британію, пара знялася в документальних серіалах Netflix, запустила новий веб-сайт, випустила книгу та дала інтерв’ю про королівську сім’ю.
Принц Гаррі все ще обіймає королівську посаду. Подружжя зберегло свої титули герцога і герцогині Сассекських, але більше ніхто не звертається до них як до його або її королівської високості. Подружжя створило велику мережу "розважальних" компаній, щоб сприяти просуванню "своєї правди".
Нагадаємо, експерт з мови тіла прокоментував стосунки між принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. А раніше ми писали, що король Чарльз привітав принца Вільяма з днем народження.
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