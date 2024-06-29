Крутіший за Трампа і Байдена — американці не встояли перед харизмою принца Вільяма

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принц Уельський здобув значно більшу популярність серед американців, ніж інші відомі громадські діячі країни. Аналітична компанія Gallup запитала американців назвати 15 найвеличніших світових діячів у 2023 році, і спадкоємець британського престолу посів перше місце, обійшовши президента Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа. Слідом за Вільямом йде президент України Володимир Зеленський.

Про це пише Daily Mail.

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Серед опитуваних понад 1000 дорослих по всій країні. Трамп, Байден, його віце-президент Камала Харріс і колишній віце-президент Майк Пенс йдуть після принца Вільяма та Володира Зеленського у списку. Єдиними американцями, які пройшли тест на прихильність, є перша леді Джилл Байден і голова Верховного суду Джон Робертс.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Повний список найпопулярніших особистостей. Фото: Gallup

До речі, раніше опитування, проведене Newsweek, показало, що майже половина американців вважають, що герцог і герцогиня Сассекські повинні бути позбавлені своїх королівських титулів. З іншого боку, кажуть, що принц Гаррі та Меган Маркл відлякують американців своїми "нескінченними стогонами" та "нападами" на королівську родину. Після того, як герцог і герцогиня Сассекські переїхали до Америки, у січні 2020 року залишили посади членів королівської сім’ї та залишили Велику Британію, пара знялася в документальних серіалах Netflix, запустила новий веб-сайт, випустила книгу та дала інтерв’ю про королівську сім’ю.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі все ще обіймає королівську посаду. Подружжя зберегло свої титули герцога і герцогині Сассекських, але більше ніхто не звертається до них як до його або її королівської високості. Подружжя створило велику мережу "розважальних" компаній, щоб сприяти просуванню "своєї правди".

Нагадаємо, експерт з мови тіла прокоментував стосунки між принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. А раніше ми писали, що король Чарльз привітав принца Вільяма з днем народження.