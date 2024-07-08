Друзі принца Гаррі зізналися, як він відреагував на хейт навколо його почесної нагороди

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Джерела стверджують, що принц Гаррі був "приголомшений" негативною реакцією, з якою він зіткнувся після номінації на премію імені американського героя війни, загиблого в Афганістані. 39-річний герцог Сассекський має бути нагороджений премією Пата Тілмана за роботу в Invictus Games на церемонії вручення нагород ESPY в Лос-Анджелесі 11 липня.

Про це пише Daily Mail.

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Тілман, зірка американського футболу, який відмовився від контракту на 3 мільйони фунтів стерлінгів, щоб піти в армію США після 11 вересня, загинув у віці 27 років під час служби в Афганістані 20 років тому. Його мати Мері, яка сказала, що з нею не консультувалися щодо вручення принцу Гаррі нагороди, що носить ім’я її сина: "Я шокована тим, чому вони обрали таку суперечливу особистість для отримання нагороди. Є люди, які набагато більше підходять. У ветеранській спільноті працюють люди, які роблять величезні речі для допомоги ветеранам. Ці люди не мають грошей, ресурсів, зв’язків або привілеїв, які має принц Гаррі. Я вважаю, що таких людей слід визнати".

Принц Гаррі. Фото: Reuters

ESPY Awards (Excellence in Sports Performance Yearly) проводить спортивна телевізійна мережа ESPN, а нагороду Пета Тілмана раніше вручали іншим героям. Минулого року його отримали члени тренерського штабу команди з американського футболу Buffalo Bills, які оживили вмираючого гравця на полі. ESPN повідомило, що Гаррі отримав нагороду за його "невтомну працю над позитивним впливом на спільноту ветеранів завдяки силі спорту" завдяки його Іграм Нескорених.

Принц Гаррі засмутила критика стосовно премії. Фото: Reuters

Джерела розповіли, що це "гірка пілюля", для герцога Сассекського, якого критикують за будь-що, що стосується його військового досьє та роботи з ветеранами.

"Для Гаррі Invictus, те, чого він досяг, — це його справжня пристрасть. Це простір, де він справді відчуває себе як вдома, це те, про що він глибоко піклується. Реакція, звичайно, позбавила радості", — розповів інсайдер і додав, що це було схоже на те, коли Гаррі, який провів два турне в Афганістан як пілот вертольота Apache, був визнаний Живою легендою авіації на зірковій церемонії в Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія, у січні.

Коли він приєднався до таких астронавтів, як Базз Олдрін, Джеймс Ловелл і Тім Пік, щоб отримати престижну нагороду, адмірал Лорд Вест, колишній керівник Королівського флоту, брутально сказав: "Він не жива легенда".

Петиція із закликом до ESPN переглянути своє рішення набрала майже 68 000 підписів за десять днів. Там говорилося: "Пет Тіллман був прикладом обов’язку, честі та жертовності. Він залишив свою успішну кар'єру в НФЛ, щоб служити своїй країні після терактів 11 вересня, і трагічно загинув під час служби. Нагородження цією відзнакою когось, хто применшує її цінність є неповагою до пам’яті Тілмана".

Колишній гравець НФЛ Пет Макафі також сказав, що вони повинні створити нову категорію лише для герцога.

"А як щодо ESPY для члена королівської родини, який не хоче, щоб його називали "членом королівської сім’ї", який любить спорт?", — говорить Пет.

Принц Гаррі потрапив у скандал. Фото: Reuters

Джейк Вуд, колишній лауреат премії Пета Тілмана, пізніше виступив на захист принца Гаррі в ефірі TMZ Live, сказавши: "Він міг зробити 100 різних речей зі своїм життям після служби в британських збройних силах, але він велику частину свого післявоєнного життя присвятив допомозі ветеранам".

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