Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кейт Міддлтон щемливо привітала принца Вільяма з днем батька arrow

Кейт Міддлтон щемливо привітала принца Вільяма з днем батька

16 червня 2024 21:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Кейт Міддлтон привітала принца Вільяма ніжною світлиною з дітьми
Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Кейт Міддлтон ніжно привітала свого чоловіка з Днем батька. Вона зізналась в коханні, адже він чудовий партнер для неї та татусь для їхніх дітей. 

Милий допис виклала в Instagram.

Читайте також:

Кейт Міддлтон привітала чоловіка з Днем батька

Принцеса Уельська опублікувала ніжний допис, у якому від імені дітей привітала принца Вільяма з Днем батька. Вона обрала світлину, де він обіймається з їхніми трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї.

"Ми любимо тебе, тато. З днем батька!" — написала принцеса і залишила у підпис ініціали їхніх дітей. 

Нагадаємо, принц Вільям привітав короля з Днем батька архівною світлиною. Також ми показували, як Кейт Міддлтон вперше з'явилась на публіці після оголошення страшного діагнозу.

королівська родина
День батька
Кейт Міддлтон
принц Вільям
Велика Британія
відносини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку