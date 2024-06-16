Кейт Міддлтон привітала принца Вільяма ніжною світлиною з дітьми

Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон ніжно привітала свого чоловіка з Днем батька. Вона зізналась в коханні, адже він чудовий партнер для неї та татусь для їхніх дітей.

Милий допис виклала в Instagram.

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Кейт Міддлтон привітала чоловіка з Днем батька

Принцеса Уельська опублікувала ніжний допис, у якому від імені дітей привітала принца Вільяма з Днем батька. Вона обрала світлину, де він обіймається з їхніми трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї.

"Ми любимо тебе, тато. З днем батька!" — написала принцеса і залишила у підпис ініціали їхніх дітей.

Нагадаємо, принц Вільям привітав короля з Днем батька архівною світлиною. Також ми показували, як Кейт Міддлтон вперше з'явилась на публіці після оголошення страшного діагнозу.