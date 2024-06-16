Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма нежной фотографией с детьми

Кейт Миддлтон щемяще поздравила принца Уильяма с днем отца
16 июня 2024 21:00
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales
Кейт Миддлтон нежно поздравила своего мужа с Днем отца. Она призналась в любви, ведь он отличный партнер для нее и папаша для их детей.
Милое сообщение выложила в Instagram.
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Принцесса Уэльская опубликовала нежное сообщение, в котором от имени детей поздравила принца Уильяма с Днем отца. Она выбрала фотографию, где он занимается с их тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи.
"Мы любим тебя, папа. С днем отца!" — написала принцесса и оставила в подпись инициалы их детей.
Напомним, принц Уильям поздравил короля с Днем отца архивной фотографией. Также мы показывали, как Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после оглашения страшного диагноза.
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