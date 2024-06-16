Кейт Миддлтон поздравила принца Уильяма нежной фотографией с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон нежно поздравила своего мужа с Днем отца. Она призналась в любви, ведь он отличный партнер для нее и папаша для их детей.

Милое сообщение выложила в Instagram.

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Принцесса Уэльская опубликовала нежное сообщение, в котором от имени детей поздравила принца Уильяма с Днем отца. Она выбрала фотографию, где он занимается с их тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи.

"Мы любим тебя, папа. С днем отца!" — написала принцесса и оставила в подпись инициалы их детей.

Напомним, принц Уильям поздравил короля с Днем отца архивной фотографией. Также мы показывали, как Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после оглашения страшного диагноза.