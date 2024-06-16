День батька — Принц Вільям привітав короля Чарльза III зі святом

Принц Вільям разом із батьком королем Чарльзом. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Вільям зворушливо привітав короля Чарльза III із Днем батька. З цієї нагоди він поділився архівним знімком з дитинства.

Відповідна світлина була опублікована на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram.

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На честь Дня батька в неділю, 16 червня, принц Уельський поділився в соціальних мережах знімком із сімейного архіву. На ньому принц Вільям ще зовсім маленький хлопчик, що грається в саду зі своїм батьком, королем Чарльзом.

Король Великобританії Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

На світлині маленький принц Уельський був одягнений у синій комбінезон, біло-блакитну смугасту футболку, чорні туфлі та білі шкарпетки.

Король Чарльз постав перед камерою у сірому костюмі з рожевою сорочкою та коричневими туфлями. Він грався із сином та передавав йому м'ячик.

"Щасливого Дня батька, тату. В.", — написав принц Вільям.

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