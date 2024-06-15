Кейт Міддлтон вперше з'явилась на людях після оголошення свого страшного діагнозу

Вишукана, але засмучена — Кейт Міддлтон вперше з'явилась на людях після оголошення свого діагнозу
Цього року принцеса Уельська вперше з’явилася на публіці, приєднавшись до королівської родини на Trooping the Color, незважаючи на те, що вона лікується від раку. Кейт, яка з лютого проходить хіміотерапію від раку, з'явилась в кареті разом зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцем Луї, на традиційному заході у Лондоні. У мережі відзначили гарний образ Кейт Міддлтон, але і зауважили, що виглядає дружина майбутнього короля засмученою.
Про це пише Daily Mail.
Перша поява Кейт Міддлтон на публіці з грудня
Сім'я була сфотографована, коли прибула до Букінгемського палацу в машині о 10 ранку, Джордж сидів між Кейт і принцом Вільямом, а Шарлотта і Луї — навпроти. Принцеса Уельська була вдягнута у білосніжну сукню та такого ж кольору капелюшок.
Принцеса лікувалася від раку з кінця лютого, і її рішення обрати важливу національну подію, щоб ненадовго повернутися в центр уваги громадськості, вперше після Різдва, було схвалено королем.
Майбутня королева отримала тисячі листів і листівок від доброзичливців, деякі з них розповідали про те, як вони боролися з раком, і Кейт сказала, що була "вражена" "добрими повідомленнями", які змінили "світ для Вільяма та мене і допомогли обом у важкі часи".
Представник Букінгемського палацу сказав: "Його Величність радий, що принцеса може відвідати завтрашні заходи, і з нетерпінням чекає всіх подій дня".
Публічна поява принцеси на Trooping the Color стане її першим офіційним виходом у 2024 році після того, як вона пропустила заходи на початку року, коли 16 січня її госпіталізували для операції на черевній порожнині.
У той час її стан вважався нераковим, але тести після успішної операції виявили хворобу, і Кейт оприлюднила діагноз рак в емоційному відео, опублікованому в березні.
Кейт не планує відвідувати службу в День підв’язки в понеділок або з'являтися на Королівському Аскоті, оскільки вона все ще проходить лікування, і королівська королівська сім’я, схоже, вказала у своїй заяві, що це буде тривати до кінця літа.
Хіміотерапію можна використовувати, навіть якщо хірурги вважають, що вони видалили весь рак, через ризик рецидиву захворювання, і це може зменшити ймовірність появу раку знову .
Боб Філліпс, професор дитячої онкології в Університеті Йорка, сказав: "Для деяких типів раку хіміотерапію можна призначати після, щоб "зачистити", якщо залишилися ракові клітини. Це варіюється залежно від типу раку, і навіть розмір і місце розташування того самого типу раку".
Існує багато різних типів хіміотерапевтичних препаратів, і пацієнти можуть приймати лікування таблетками вдома, під час регулярних оглядів у медичного персоналу, або внутрішньовенно, коли рідкий препарат вводиться в організм через вену під час амбулаторного прийому в лікарні.
Хіміотерапію також можна поєднувати з іншими методами лікування, такими як променева терапія, щоб зробити їх ефективнішими, а тривалість лікування залежить від стадії та типу раку.
"Для багатьох людей боротися з наслідками лікування раку може бути складним завданням. Щодня ми чуємо від людей про вплив лікування на їхній емоційний стан, а також про фізичні симптоми та побічні ефекти, які вони відчувають, такі як втома, безсоння, нудота тощо", — говрить фахівець.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон ризикує більше не займатися роботою, як раніше. А раніше ми писали, коли очікують повернення Кейт Міддлтон до її королівських обов'язків.
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