Кейт Міддлтон вперше з'явилась на людях після оголошення свого страшного діагнозу

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Цього року принцеса Уельська вперше з’явилася на публіці, приєднавшись до королівської родини на Trooping the Color, незважаючи на те, що вона лікується від раку. Кейт, яка з лютого проходить хіміотерапію від раку, з'явилась в кареті разом зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцем Луї, на традиційному заході у Лондоні. У мережі відзначили гарний образ Кейт Міддлтон, але і зауважили, що виглядає дружина майбутнього короля засмученою.

Про це пише Daily Mail.

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Сім'я була сфотографована, коли прибула до Букінгемського палацу в машині о 10 ранку, Джордж сидів між Кейт і принцом Вільямом, а Шарлотта і Луї — навпроти. Принцеса Уельська була вдягнута у білосніжну сукню та такого ж кольору капелюшок.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

Принц Луї та принцеса Шарлотта. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

Принцеса лікувалася від раку з кінця лютого, і її рішення обрати важливу національну подію, щоб ненадовго повернутися в центр уваги громадськості, вперше після Різдва, було схвалено королем.

Майбутня королева отримала тисячі листів і листівок від доброзичливців, деякі з них розповідали про те, як вони боролися з раком, і Кейт сказала, що була "вражена" "добрими повідомленнями", які змінили "світ для Вільяма та мене і допомогли обом у важкі часи".

Представник Букінгемського палацу сказав: "Його Величність радий, що принцеса може відвідати завтрашні заходи, і з нетерпінням чекає всіх подій дня".

Король Чарльз. Фото: Reuters

Публічна поява принцеси на Trooping the Color стане її першим офіційним виходом у 2024 році після того, як вона пропустила заходи на початку року, коли 16 січня її госпіталізували для операції на черевній порожнині.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

У той час її стан вважався нераковим, але тести після успішної операції виявили хворобу, і Кейт оприлюднила діагноз рак в емоційному відео, опублікованому в березні.

Кейт не планує відвідувати службу в День підв’язки в понеділок або з'являтися на Королівському Аскоті, оскільки вона все ще проходить лікування, і королівська королівська сім’я, схоже, вказала у своїй заяві, що це буде тривати до кінця літа.

Хіміотерапію можна використовувати, навіть якщо хірурги вважають, що вони видалили весь рак, через ризик рецидиву захворювання, і це може зменшити ймовірність появу раку знову .

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: James Whatliting

Боб Філліпс, професор дитячої онкології в Університеті Йорка, сказав: "Для деяких типів раку хіміотерапію можна призначати після, щоб "зачистити", якщо залишилися ракові клітини. Це варіюється залежно від типу раку, і навіть розмір і місце розташування того самого типу раку".

Існує багато різних типів хіміотерапевтичних препаратів, і пацієнти можуть приймати лікування таблетками вдома, під час регулярних оглядів у медичного персоналу, або внутрішньовенно, коли рідкий препарат вводиться в організм через вену під час амбулаторного прийому в лікарні.

Хіміотерапію також можна поєднувати з іншими методами лікування, такими як променева терапія, щоб зробити їх ефективнішими, а тривалість лікування залежить від стадії та типу раку.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

"Для багатьох людей боротися з наслідками лікування раку може бути складним завданням. Щодня ми чуємо від людей про вплив лікування на їхній емоційний стан, а також про фізичні симптоми та побічні ефекти, які вони відчувають, такі як втома, безсоння, нудота тощо", — говрить фахівець.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон ризикує більше не займатися роботою, як раніше. А раніше ми писали, коли очікують повернення Кейт Міддлтон до її королівських обов'язків.