Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вишукана, але засмучена — Кейт Міддлтон вперше з'явилась на людях після оголошення свого діагнозу arrow

Вишукана, але засмучена — Кейт Міддлтон вперше з'явилась на людях після оголошення свого діагнозу

15 червня 2024 14:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кейт Міддлтон вперше з'явилась на людях після оголошення свого страшного діагнозу
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Цього року принцеса Уельська вперше з’явилася на публіці, приєднавшись до королівської родини на Trooping the Color, незважаючи на те, що вона лікується від раку. Кейт, яка з лютого проходить хіміотерапію від раку, з'явилась в кареті разом зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцем Луї, на традиційному заході у Лондоні. У мережі відзначили гарний образ Кейт Міддлтон, але і зауважили, що виглядає дружина майбутнього короля засмученою.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Перша поява Кейт Міддлтон на публіці з грудня

Сім'я була сфотографована, коли прибула до Букінгемського палацу в машині о 10 ранку, Джордж сидів між Кейт і принцом Вільямом, а Шарлотта і Луї — навпроти. Принцеса Уельська була вдягнута у білосніжну сукню та такого ж кольору капелюшок.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

 

Принц Луї та принцеса Шарлотта.
Принц Луї та принцеса Шарлотта. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

 

Принцеса лікувалася від раку з кінця лютого, і її рішення обрати важливу національну подію, щоб ненадовго повернутися в центр уваги громадськості, вперше після Різдва, було схвалено королем.

Майбутня королева отримала тисячі листів і листівок від доброзичливців, деякі з них розповідали про те, як вони боролися з раком, і Кейт сказала, що була "вражена" "добрими повідомленнями", які змінили "світ для Вільяма та мене і допомогли обом у важкі часи".

Представник Букінгемського палацу сказав: "Його Величність радий, що принцеса може відвідати завтрашні заходи, і з нетерпінням чекає всіх подій дня".

 

Король Чарльз.
Король Чарльз. Фото: Reuters

 

Публічна поява принцеси на Trooping the Color стане її першим офіційним виходом у 2024 році після того, як вона пропустила заходи на початку року, коли 16 січня її госпіталізували для операції на черевній порожнині.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

 

У той час її стан вважався нераковим, але тести після успішної операції виявили хворобу, і Кейт оприлюднила діагноз рак в емоційному відео, опублікованому в березні.

Кейт не планує відвідувати службу в День підв’язки в понеділок або з'являтися на Королівському Аскоті, оскільки вона все ще проходить лікування, і королівська королівська сім’я, схоже, вказала у своїй заяві, що це буде тривати до кінця літа.

Хіміотерапію можна використовувати, навіть якщо хірурги вважають, що вони видалили весь рак, через ризик рецидиву захворювання, і це може зменшити ймовірність появу раку знову .

 

Вишукана, але засмучена — Кейт Міддлтон вперше з'явилась на людях після оголошення свого діагнозу - фото 8
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: James Whatliting

 

Боб Філліпс, професор дитячої онкології в Університеті Йорка, сказав: "Для деяких типів раку хіміотерапію можна призначати після, щоб "зачистити", якщо залишилися ракові клітини. Це варіюється залежно від типу раку, і навіть розмір і місце розташування того самого типу раку".

Існує багато різних типів хіміотерапевтичних препаратів, і пацієнти можуть приймати лікування таблетками вдома, під час регулярних оглядів у медичного персоналу, або внутрішньовенно, коли рідкий препарат вводиться в організм через вену під час амбулаторного прийому в лікарні.

Хіміотерапію також можна поєднувати з іншими методами лікування, такими як променева терапія, щоб зробити їх ефективнішими, а тривалість лікування залежить від стадії та типу раку.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

"Для багатьох людей боротися з наслідками лікування раку може бути складним завданням. Щодня ми чуємо від людей про вплив лікування на їхній емоційний стан, а також про фізичні симптоми та побічні ефекти, які вони відчувають, такі як втома, безсоння, нудота тощо", — говрить фахівець.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон ризикує більше не займатися роботою, як раніше. А раніше ми писали, коли очікують повернення Кейт Міддлтон до її королівських обов'язків.

принц Джордж
онкозахворювання
королівська родина
Кейт Міддлтон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування