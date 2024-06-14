Кейт Миддлтон призналась, как чувствует себя после химиотерапии.

Кейт Миддлтон. Фото: Мэтт Портиус

Кейт Миддлтон впервые за долгое время рассказала, как себя чувствует. Она поблагодарила всех, кто заботится о ее здоровье, и поделилась деталями своего лечения.

Об этом принцесса написала в Instagram.

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Принцесса поблагодарила поклонников королевской семьи, которые переживают за нее. Также Кейт рассказала, что имеет прогресс в лечении, впрочем, все неидеально.

"У меня есть значительный прогресс в лечении, но, как знает каждый, кто проходит химиотерапию, у меня бывают хорошие и плохие дни. В плохие дни я чувствую слабость и усталость. В такие дни нужно дать своему телу отдохнуть. Но в хорошие дни, когда я чувствую себя сильнее, мне хочется получить максимум от своего хорошего состояния", — поделилась Миддлтон.

Лечение принцессы будет продолжаться еще несколько месяцев. Впрочем, она надеется присоединиться к семье на нескольких публичных мероприятиях в течение лета, но все будет зависеть от ее состояния.



"Мое лечение продолжается и продлится еще несколько месяцев. В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, мне приятно участвовать в школьной жизни, тратить личное время на то, что придает мне энергии и позитива, а также я понемногу начинаю работать дома", — добавила королевская особа.

Напомним, королевский дворец опроверг слухи о выезде Кейт Миддлтон из Англии за границу. Также она пропустила свадьбу своего кума, на которую в одиночестве пришел принц Уильям.