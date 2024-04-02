Кейт Міддлтон змусили розповісти світу про важкий діагноз

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Помічники Кенсінгтонського палацу оприлюднили відеозвернення принцеси Уельської Кейт Міддлтон, в якому вона розповіла про лікування від раку. Палац зробив оголошення, тому що стався витік інформації про діагноз монаршої особи.

Про це пише Daily Mail.

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У відеозверненні 22 березня Кейт Міддлтон підтвердила, що у неї діагностували рак і вона проходить "профілактичну хіміотерапію". Однак добре обізнане джерело розповіло, що хтось знав про стан її здоров’я. З Кенсінгтонським палацом зв’язалися з приводу діагнозу Кейт, тому не залишалося іншого вибору, окрім як поспішати, щоб випередити інсайдера.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Незрозуміло, чи стався витік із лондонської клініки, де принцесі зробили операцію на черевній порожнині в січні, чи з іншого місця.

Після тижнів спекуляцій у соціальних мережах щодо її здоров’я Кейт опублікувала відверте відеозвернення, підтверджуючи, що вона проходить хіміотерапію від раку. 42-річна принцеса розповіла про "шок" після того, як тести виявили рак після операції на черевній порожнині, і про "неймовірно важкі місяці", які пережила її сім’я.

Кажуть, що вона позитивно налаштована на своє одужання та перебуває в хорошому настрої, описуючи як "стає сильнішою".

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною. Фото: Reuters

Принц Вільям і Кейт Міддлтон зосередилися на своїх дітях, знайшовши час, щоб делікатно поділитися станом здоров'я принцеси з принцом Джорджем, принцом Шарлоттою і принцом Луї.

Кажуть, що король, у якого в лютому діагностували рак, "пишається" своєю "улюбленою" невісткою за її "сміливість" говорити про своє лікування.

У минулі вихідні королева Камілла сказала, що принцеса Уельська "в захваті" від народної підтримки.

Принц Вільям має повернутися до виконання державних обов’язків після того, як його діти повернуться до школи після Великодніх канікул.

Нагадаємо, ми писали, хто надихнув Кейт Міддлтон відкрити діагноз. А клініка, де робили операцію принцесі Уельській, опинилася в центрі скандалу.