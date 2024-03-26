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Стало відомо, хто надихнув Кейт Міддлтон публічно заявити про свій важкий діагноз

26 березня 2024 11:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, хто надихнув Кейт Міддлтон публічно заявити про свій важкий діагноз
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Королівські інсайдери стверджують, що принцесу Уельську Кейт Міддлтон надихнуло оприлюднити свій діагноз раку тепла реакції короля, який зробив те саме шість тижнів тому. Відомо, що Кейт і Чарльз сформували міцний зв’язок за 13 років після її одруження з його сином принцом Вільямом, коли вона була прийнята в королівську сім’ю.

Про це пише Daily Mail.

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Обидва старші члени королівської сім’ї одночасно перебували в лондонській клініці для проведення операцій у січні. У своєму публічному відеозверненні минулого тижня Кейт також згадала "всіх тих, чиє життя постраждало від раку", додавши: "Ви не самотні". І це було сприйнято як явний реверанс її свекру, а також мільйонам інших хворих на рак.

 

Король Великої Британії Чарльз. Фото: Reuters
Король Великої Британії Чарльз. Фото: Reuters

Говорячи про те, чому Кейт вирішила вийти на публіку, королівський коментатор Майкл Коул сказав: "Рішення було лише за нею, і її спонукало прийняти це, спостерігаючи за реакцією громадськості на новини про рак короля, оприлюднені Букінгемським палацом. Вилив занепокоєння в усьому світі, повідомлення про підтримку ллються нескінченним потоком доброти та заохочення".

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Пан Коул, колишній королівський кореспондент BBC, додав: "Кейт зблизилася з королем, який неодноразово називав її "улюбленою невісткою". Таким чином, вона добре знала реакцію громадськості на відкриття раку короля та те, як це вплинуло на нього. Тон був абсолютно правильним, без фальшивого підкреслення чи натяку на театральність: просто спокійний, гідний, прямолінійний — так само, як і сама принцеса".

Інше джерело в палаці розповіло: "Вони обидва можуть співпереживати тому, через що проходить інший, що дійсно допомагає в такий важкий час. Те, що ми бачили останніми тижнями, це те, що, оскільки вони обидва переживають, це зміцнило цей зв’язок".

Минулої п’ятниці Букінгемський палац заявив, що король "пишається" Кейт за її сміливість, яка заявила про свій діагноз раку, і підтримує "найтісний контакт" зі своєю улюбленою невісткою.

Чарльз і Камілла публічно запропонували свою підтримку Кейт, принцу Уельському, принцу Джорджу, принцесі Шарлотті і принцу Луї, поки сім'я намагається змиритися з новиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, як принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на новину про рак Кейт Міддлтон. А раніше стало відомо, як принц Вільям дізнався про діагноз дружини.

Великобританія
Кейт Міддлтон
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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