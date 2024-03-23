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Принц Вільям дізнався про онкологію Кейт Міддлтон перед похороном улюбленого родича

23 березня 2024 12:32
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Вільям дізнався про онкологію Кейт Міддлтон перед похороном улюбленого родича
Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Вільям відмовився від панахиди за своїм хрещеним батьком, королем Греції Костянтином, через те, що його дружина Кейт Міддлтон захворіла на рак. Відсутність принца Уельського на заході в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 27 лютого викликала здивування, але інформація про стан здоров’я принцеси пролила світло на те, чому він залишився осторонь.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт на "шляху одужання", оскільки наприкінці лютого вона почала курс хіміотерапії. Саме з цієї причини Вільям відмовився від панахиди за покійним королем Греції Костянтином. Вільям вже пристосувався до своїх королівських обов'язків, щоб приділяти ще більше часу своїй сім'ї після того, як Кейт вперше потрапила в лондонську клініку в січні.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Рішення Вільяма не відвідувати меморіальну службу за королем Костянтином стало несподіванкою в той час, і офіційною версією назвали "особисті причини". Також не прийшов його батько, король Чарльз, який лікувався від раку.

 

Принц Вільям. Фото: Reuters
Принц Вільям. Фото: Reuters

Натомість королева Камілла була найстаршим членом королівської сім’ї, а дядько Вільяма, принц Ендрю, також відіграв важливу роль, оскільки він привів інших членів королівської сім’ї пішки на службу.

Костянтин був хрещеним батьком Вільяма, який дзвонив до грецької королівської родини, щоб вибачитися за відсутність.

Принц мав прочитати Одкровення 21:1-7, популярне читання для похорону, яке починається словами "Тоді побачив я нове небо та нову землю".

Нагадаємо, король Чарльз підтримав Кейт Міддлтон після її діагнозу. А відфотошоплений знімок Кейт Міддлтон обурив її фанатів.

Кейт Міддлтон
рак
принц Вільям
королівська родина

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