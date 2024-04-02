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Кейт Миддлтон заставили рассказать миру о тяжелом диагнозе

2 апреля 2024 08:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кейт Миддлтон заставили рассказать миру о тяжелом диагнозе
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Помощники Кенсингтонского дворца обнародовали видеообращение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, в котором она рассказала о лечении от рака. Дворец сделал объявление, потому что произошла утечка информации о диагнозе.

Об этом пишет Daily Mail .

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В видеообращении 22 марта Кейт Миддлтон подтвердила, что у нее диагностирован рак и она проходит "профилактическую химиотерапию". Однако хорошо осведомленный источник рассказал, что кто-то знал о состоянии ее здоровья. С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт, поэтому не оставалось другого выбора, кроме как спешить, чтобы опередить инсайдера.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Непонятно, произошла ли утечка из лондонской клиники, где принцессе сделали операцию на брюшной полости в январе или из другого места.

После недель спекуляций в социальных сетях о ее здоровье, Кейт опубликовала откровенное видеообращение, подтверждая, что она проходит химиотерапию от рака. 42-летняя принцесса рассказала о "шоке" после того, как тесты обнаружили рак после операции на брюшной полости, и о "невероятно тяжелых месяцах", которые пережила ее семья.

Говорят, что она положительно настроена на свое выздоровление и находится в хорошем настроении, описывая, как "становится сильнее".

 

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters
Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с семьей. Фото: Reuters

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сосредоточились на своих детях, чтобы деликатно поделиться состоянием здоровья принцессы с принцем Джорджем, принцем Шарлоттой и принцем Луи.

Говорят, что король, у которого в феврале диагностировали рак, "гордится" своей "любимой" невесткой за ее "смелость" говорить о своем лечении.

В минувшие выходные королева Камилла сказала, что принцесса Уэльская "в восторге" от народной поддержки.

Принц Уильям должен вернуться к исполнению государственных обязанностей после того, как его дети вернутся в школу после Пасхальных каникул.

Напомним, мы писали, кто вдохновил Кейт Миддлтон раскрыть диагноз. А клиника, где сделали операцию Кейт Миддлтон оказалась в центре скандала.

скандал
Кейт Миддлтон
король Чарльз ІІІ
королевская семья

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