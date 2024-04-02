Кейт Миддлтон заставили рассказать миру о тяжелом диагнозе
Помощники Кенсингтонского дворца обнародовали видеообращение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, в котором она рассказала о лечении от рака. Дворец сделал объявление, потому что произошла утечка информации о диагнозе.
Об этом пишет Daily Mail .
Кейт Миддлтон не имела выбора
В видеообращении 22 марта Кейт Миддлтон подтвердила, что у нее диагностирован рак и она проходит "профилактическую химиотерапию". Однако хорошо осведомленный источник рассказал, что кто-то знал о состоянии ее здоровья. С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт, поэтому не оставалось другого выбора, кроме как спешить, чтобы опередить инсайдера.
Непонятно, произошла ли утечка из лондонской клиники, где принцессе сделали операцию на брюшной полости в январе или из другого места.
После недель спекуляций в социальных сетях о ее здоровье, Кейт опубликовала откровенное видеообращение, подтверждая, что она проходит химиотерапию от рака. 42-летняя принцесса рассказала о "шоке" после того, как тесты обнаружили рак после операции на брюшной полости, и о "невероятно тяжелых месяцах", которые пережила ее семья.
Говорят, что она положительно настроена на свое выздоровление и находится в хорошем настроении, описывая, как "становится сильнее".
Принц Уильям и Кейт Миддлтон сосредоточились на своих детях, чтобы деликатно поделиться состоянием здоровья принцессы с принцем Джорджем, принцем Шарлоттой и принцем Луи.
Говорят, что король, у которого в феврале диагностировали рак, "гордится" своей "любимой" невесткой за ее "смелость" говорить о своем лечении.
В минувшие выходные королева Камилла сказала, что принцесса Уэльская "в восторге" от народной поддержки.
Принц Уильям должен вернуться к исполнению государственных обязанностей после того, как его дети вернутся в школу после Пасхальных каникул.
Напомним, мы писали, кто вдохновил Кейт Миддлтон раскрыть диагноз. А клиника, где сделали операцию Кейт Миддлтон оказалась в центре скандала.
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