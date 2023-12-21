Кейт Уинслет примерила образ диктаторки и убийцы в новом сериале
Роскошная актриса Кейт Уинслет превратилась в страшного канцлера. Звезда снялась в главной роли в сериале "Режим". В новом тизере ее персонаж поражает красотой, изысканностью и маниакальной диктатурой.
Новый тизер вышел в YouTube.
Кейт Уинслет сыграла убийцу людей
Кейт Уинслет сыграла главную роль в сериале "Режим" от HBO, который выйдет в следующем году. Из тизера ясно, что шоу будет о драматической и сатирической политике. Актриса сыграет авторитарного лидера вымышленной сценаристами страны в Восточной Европе. Прямых намеков на Китай или на Россию в сериале нет, однако диктатура внушает подобные ощущения.
Канцлер, которую сыграла Винслет, пытается сотрудничать с крупными мировыми лидерами, требующими от нее демократической игры. Однако уже из тизера понятно, что героиня стремится к насилию, повиновению и неконтролируемой власти, а не равенству прав.
В сериале актриса появится в разных образах. Один из них — это одежда миссис Клаус. Пока не ясно, как новогоднее шоу касается сюжета, однако это отличная интрига, только подогревающая интерес.
Зрителям покажут не только политику канцлера, но и ее внутренние переживания, быт и странные, на первый взгляд, отношения с ближайшими к ней людьми.
Релиз сериала ожидается 3 марта 2024 года.
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