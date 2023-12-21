Кейт Уинслет примерила образ диктаторки и убийцы в новом сериале

Кейт Уинслет в сериале "Режим". Фото: стопкадр тизеру

Роскошная актриса Кейт Уинслет превратилась в страшного канцлера. Звезда снялась в главной роли в сериале "Режим". В новом тизере ее персонаж поражает красотой, изысканностью и маниакальной диктатурой.

Новый тизер вышел в YouTube.

Читайте также:

Кейт Уинслет сыграла убийцу людей

Кейт Уинслет сыграла главную роль в сериале "Режим" от HBO, который выйдет в следующем году. Из тизера ясно, что шоу будет о драматической и сатирической политике. Актриса сыграет авторитарного лидера вымышленной сценаристами страны в Восточной Европе. Прямых намеков на Китай или на Россию в сериале нет, однако диктатура внушает подобные ощущения.

Канцлер, которую сыграла Винслет, пытается сотрудничать с крупными мировыми лидерами, требующими от нее демократической игры. Однако уже из тизера понятно, что героиня стремится к насилию, повиновению и неконтролируемой власти, а не равенству прав.

Кейт Уинслет в сериале "Режим". Фото: стопкадр тизеру

В сериале актриса появится в разных образах. Один из них — это одежда миссис Клаус. Пока не ясно, как новогоднее шоу касается сюжета, однако это отличная интрига, только подогревающая интерес.

Зрителям покажут не только политику канцлера, но и ее внутренние переживания, быт и странные, на первый взгляд, отношения с ближайшими к ней людьми.

Релиз сериала ожидается 3 марта 2024 года.

Кейт Уинслет в сериале "Режим". Фото: стопкадр тизеру

Напомним, что Брэдли Купер рассказал, какую мебель он запретил на съемках нового фильма.

Раньше мы писали о кинопремьерах недели — возвращении Аквамена и путешествии в Вифлеем с Антонио Бандерасом.