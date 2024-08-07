Кейт Вінслет відмовилась приховувати зайві кілограми у кадрі

Кейт Вінслет відмовилася приховувати зайві кілограми у кадрі
Кейт Вінслет розповіла, що вона "відмовилася прикривати свій живіт" після того, як член знімальної групи сказав їй це під час зйомок її останнього фільму "Лі". 48-річна актриса, володарка Оскара, розповіла про цей інцидент, позуючи топлес у морі для своєї недавньої зйомки для Harper's Bazaar.
Про це пише Daily Mail.
Кейт Вінслет знялась у стильній фотосесії
Зірка грає модель, яка стала фотографом Другої світової війни, Лі Міллер у байопіку, адаптованому за біографією Ентоні Пенроуза "Життя Лі Міллера" 1985 року. Однак під час зйомок Кейт поділилася, що член знімальної групи запропонував їй сісти рівніше, щоб приховати складки на животі.
У розмові з журналом Кейт пояснила: "Там де Лі сидить на лавці в бікіні…І одна людина зі знімальної групи підійшла між дублями та сказала: "Ви можете сісти рівніше?". Бачиш мій живіт. Це було навмисно, розумієте?".
Вона також зізналася, що не проти виглядати на екрані не ідеально: "Навпаки. Я пишаюся цим, тому що це моє життя на моєму обличчі, і це має значення. Мені не спало б на думку приховувати це".
Кейт зіграла, мабуть, в одній із найвідоміших оголених сцен кінематографа всіх часів у фільмі "Титанік" 1997 року.
Акторка надіслала назад промо-постер серіалу, "тому що він був надто відретушований", і вона знає, скільки "ліній" у неї насправді біля очей. Наступного року зірка святкуватиме своє 50-річчя, але почувається дуже комфортно у власній шкірі та з внутрішньою впевненістю.
"Я відчуваю велике полегшення від того, що жінки набагато краще приймають себе та відмовляються бути засудженими. Тому що я не знаю жодної моєї ровесниці, яка виросла, бачачи, як її мати дивиться в дзеркало і каже: "Я гарно виглядаю!". Моя мати ніколи цього не робила: вона завжди була: "О Боже, я не думаю, що я можу носити це, чи я виглядаю хіпі, чи моя попа виглядає великою?" Ми витрачаємо стільки часу на це, і я просто більше ніколи цього не робитиму. З кожним роком мені все комфортніше", — говорить зірка.
Їй було лише 20 років після того, як вона знялася в екранізації "Розум та почуття" Джейн Остін у 1995 році.
Говорячи про своє майбутнє 50-річчя, вона сказала: "Я не люблю великих вечірок і терпіти не можу сюрпризів. І я хочу провести рік, роблячи 50 видатних речей, будь то певний похід, якого я ніколи не робила, або місце, де я ніколи не була, вчинки доброти — я збираю невеликий список".
Нагадаємо, Кейт Мосс з донькою похизувалися фігурами у купальнику. А раніше ми писали, що Ріанна знялась у відвертому образі з "тигром".
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