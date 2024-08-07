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Кейт Вінслет відмовилася приховувати зайві кілограми у кадрі

7 серпня 2024 08:37
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Кейт Вінслет відмовилась приховувати зайві кілограми у кадрі
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Harper's Bazaar
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Кейт Вінслет розповіла, що вона "відмовилася прикривати свій живіт" після того, як член знімальної групи сказав їй це під час зйомок її останнього фільму "Лі". 48-річна актриса, володарка Оскара, розповіла про цей інцидент, позуючи топлес у морі для своєї недавньої зйомки для Harper's Bazaar.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка грає модель, яка стала фотографом Другої світової війни, Лі Міллер у байопіку, адаптованому за біографією Ентоні Пенроуза "Життя Лі Міллера" 1985 року. Однак під час зйомок Кейт поділилася, що член знімальної групи запропонував їй сісти рівніше, щоб приховати складки на животі.

 

Акторка Кейт Вінслет
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Акторка Кейт Вінслет
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Акторка Кейт Вінслет
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Акторка Кейт Вінслет
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Акторка Кейт Вінслет
Акторка Кейт Вінслет Фото: Harper's Bazaar

 

Акторка Кейт Вінслет
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Акторка Кейт Вінслет
Акторка Кейт Вінслет. Фото: Harper's Bazaar

 

У розмові з журналом Кейт пояснила: "Там де Лі сидить на лавці в бікіні…І одна людина зі знімальної групи підійшла між дублями та сказала: "Ви можете сісти рівніше?". Бачиш мій живіт. Це було навмисно, розумієте?".

Вона також зізналася, що не проти виглядати на екрані не ідеально: "Навпаки. Я пишаюся цим, тому що це моє життя на моєму обличчі, і це має значення. Мені не спало б на думку приховувати це".

Кейт зіграла, мабуть, в одній із найвідоміших оголених сцен кінематографа всіх часів у фільмі "Титанік" 1997 року.

Акторка надіслала назад промо-постер серіалу, "тому що він був надто відретушований", і вона знає, скільки "ліній" у неї насправді біля очей. Наступного року зірка святкуватиме своє 50-річчя, але почувається дуже комфортно у власній шкірі та з внутрішньою впевненістю.

"Я відчуваю велике полегшення від того, що жінки набагато краще приймають себе та відмовляються бути засудженими. Тому що я не знаю жодної моєї ровесниці, яка виросла, бачачи, як її мати дивиться в дзеркало і каже: "Я гарно виглядаю!". Моя мати ніколи цього не робила: вона завжди була: "О Боже, я не думаю, що я можу носити це, чи я виглядаю хіпі, чи моя попа виглядає великою?" Ми витрачаємо стільки часу на це, і я просто більше ніколи цього не робитиму. З кожним роком мені все комфортніше", — говорить зірка.

Їй було лише 20 років після того, як вона знялася в екранізації "Розум та почуття" Джейн Остін у 1995 році.

Говорячи про своє майбутнє 50-річчя, вона сказала: "Я не люблю великих вечірок і терпіти не можу сюрпризів. І я хочу провести рік, роблячи 50 видатних речей, будь то певний похід, якого я ніколи не робила, або місце, де я ніколи не була, вчинки доброти — я збираю невеликий список".

Нагадаємо, Кейт Мосс з донькою похизувалися фігурами у купальнику. А раніше ми писали, що Ріанна знялась у відвертому образі з "тигром".

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