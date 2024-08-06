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Два покоління моделей — Кейт Мосс з донькою — продемонстрували стрункі фігури в купальниках

6 серпня 2024 06:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Кейт Мосс з донькою продемонстрували стрункі фігури у купальниках
Моделі Кейт та Ліла Мосс. Фото: BACKGRID
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Моделі Кейт і Ліла Мосс відпочили разом  під час відпустки на Ібіці. Мати й донька вилетіли на літні канікули на Балеарський острів вечірок разом із хлопцем Ліли Йоні Гельбіцом, модним маркетологом, який також прибув на відпочинок.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт була у чорному купальнику Gottex за 125 фунтів стерлінгів, який підкреслював її фігуру супермоделі. Вона доповнила свій образ тонованими сонцезахисними окулярами Wayfarer, а волосся зібрала в пучок. Приєднавшись до своєї матері, 21-річна Ліла привернула увагу папараці в коричневому бікіні, коли вона веселилася в океані з хлопцем Йоні. Дочка Кейт від колишнього партнера Джефферсона Хека познайомилася з маркетологом із Лондона у 2021 році.

 

Моделі Кейт та Ліла Мосс
Моделі Кейт та Ліла Мосс. Фото: BACKGRID

 

Моделі Кейт та Ліла Мосс
Моделі Кейт та Ліла Мосс. Фото: BACKGRID

 

Модель Ліла Мосс
Модель Ліла Мосс. Фото: BACKGRID

 

Модель Кейт Мосс
Модель Кейт Мосс. Фото: BACKGRID

 

Моделі Кейт та Ліла Мосс
Моделі Кейт та Ліла Мосс. Фото: BACKGRID

 

Модель Кейт Мосс
Модель Кейт Мосс. Фото: BACKGRID

 

Моделі Кейт та Ліла Мосс
Моделі Кейт та Ліла Мосс. Фото: BACKGRID

 

Моделі Кейт та Ліла Мосс
Моделі Кейт та Ліла Мосс. Фото: BACKGRID

 

Кейт Мосс у 2016 році відкрила власне агентство, яке надало Лілі безпечніше середовище для початку модельної кар'єри під керівництвом матері. Ліла Мосс дебютувала на подіумі невдовзі після свого 18-річчя на показі Miu Miu весна-літо 2021 року, і з того часу на її рахунку багато виходів на подіум та фотосесій для глянцю.

За словами Ліли, вона відрізняється від своєї матері: хоча їй не вистачає впевненості у собі, вона також більш відповідальна. 
Раніше Ліла Мосс разом із матір'ю з'явилася на прощальній обкладинці британського Vogue, створеній Едвардом Еннінфулом, на якій він розмістив фото легенд моди. Багато хто розкритикував рішення помістити там Лілу, де їй нібито зовсім не місце, адже жодного відчутного внеску в модну індустрію вона поки що не зробила.

Нагадаємо, зірка "Корони" знялась в урбаністичній фотосесії. А раніше ми писали, що наречений Кейт Мосс влаштував їй стильну фотосесію.

фото закордонні зірки зірки Кейт Мосс

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