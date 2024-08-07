Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Кейт Уинслет отказалась скрывать лишние килограммы в кадре arrow

Кейт Уинслет отказалась скрывать лишние килограммы в кадре

7 августа 2024 08:37
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Кейт Уинслет отказалась скрывать лишние килограммы в кадре
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Кейт Уинслет рассказала, что она "отказалась прикрывать свой живот" после того, как член съемочной группы сказал ей это во время съемок ее недавнего фильма "Ли". 48-летняя актриса, обладательница Оскара, рассказала об этом инциденте, позируя топлесс в море для своей недавней съемки для Harper's Bazaar.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Кейт Уинслет снялась в стильной фотосессии

Звезда играет модель, ставшую фотографом во время Второй мировой войны, Ли Миллер в байопике, адаптированном по биографии Энтони Пенроуза "Жизнь Ли Миллер" в 1985 году. Однако во время съемок Кейт поделилась, что член съемочной группы предложил ей сесть поровнее, чтобы скрыть складки на животе.

 

Актриса Кейт Уинслет
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Кейт Уинслет
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Кейт Уинслет
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Кейт Уинслет
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Кейт Уинслет
Актриса Кейт Винслет Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Кейт Уинслет
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

 

Актриса Кейт Уинслет
Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

 

В разговоре с журналом Кейт объяснила: "Там где Ли сидит на скамейке в бикини…И один человек из съемочной группы подошел между дублями и сказал: "Вы можете сесть поровнее?". Видишь мой живот. Это было намеренно, понимаете?".

Она также призналась, что не прочь выглядеть на экране не идеально: "Напротив. Я горжусь этим, потому что моя жизнь на моем лице, и это имеет значение. Мне не пришло бы в голову скрывать это".

Кейт сыграла, пожалуй, в одной из известнейших обнаженных сцен кинематографа всех времен в фильме "Титаник" 1997 года.

Актриса вернула обратно промо-постер сериала, "потому что он был слишком отретуширован", и она знает, сколько "линий" у нее на самом деле у глаз. В следующем году звезда отметит свое 50-летие, но чувствует себя очень комфортно в собственной коже и с внутренней уверенностью.

"Я чувствую большое облегчение от того, что женщины гораздо лучше принимают себя и отказываются быть осужденными. Потому что я не знаю ни одной моей ровесницы, которая выросла, видя, как ее мать смотрит в зеркало и говорит: "Я хорошо выгляжу!". Моя мать никогда этого не делала: она всегда была: "О Боже, я не думаю, что я могу носить это, выгляжу ли хиппи, или моя попа выглядит большой?". Мы тратим столько времени на это, и я просто больше никогда этого не буду делать и с каждым годом мне все комфортнее", — говорит звезда.

Ей было всего 20 лет после того, как она снялась в экранизации "Разум и чувства" Джейн Остин в 1995 году.

Говоря о своем будущем 50-летии, она сказала: "Я не люблю больших вечеринок и терпеть не могу сюрпризов. И я хочу провести год, совершая 50 выдающихся вещей, будь то определенный поход, которого я никогда не совершала, или место, где я никогда не была, дела доброты — я собираю небольшой список".

Напомним, Кейт Мосс с дочерью похвастались фигурами в купальнике. А раньше мы писали, что Рианна снялась в откровенном образе с "тигром".

зарубежные звезды звезды фотосессия фигура

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:10 Хижняк сразится за "золото" — где сегодня смотреть яркие поединки Олимпиады-2024

09:06 Цены на школьные принадлежности выросли — во сколько обойдутся в 2024 году

09:05 Официальный курс валют на сегодня — доллар, евро и злотый подешевели

09:01 Группировка ХАМАС избрала нового лидера политбюро — что о нем известно

08:57 Байден поддержал решение Харрис об избрании Уолза кандидатом в вице-президенты США

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

08:55 Враг атаковал Харьковскую область — есть пострадавшие и разрушения

08:53 СМИ показали кадры уничтоженного российского Су-34 на аэродроме "Морозовск"

08:45 Двенадцатый день Олимпиады-2024 — за какие медали сразятся спортсмены

08:39 В ВСУ разъяснили, как удар по аэродрому "Морозовск" повлияет на россиян

08:33 Подготовка к отопительному сезону — хватит ли газа и какие будут цены

09:10 Хижняк сразится за "золото" — где сегодня смотреть яркие поединки Олимпиады-2024

09:06 Цены на школьные принадлежности выросли — во сколько обойдутся в 2024 году

09:05 Официальный курс валют на сегодня — доллар, евро и злотый подешевели

09:01 Группировка ХАМАС избрала нового лидера политбюро — что о нем известно

08:57 Байден поддержал решение Харрис об избрании Уолза кандидатом в вице-президенты США

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

08:55 Враг атаковал Харьковскую область — есть пострадавшие и разрушения

08:53 СМИ показали кадры уничтоженного российского Су-34 на аэродроме "Морозовск"

08:45 Двенадцатый день Олимпиады-2024 — за какие медали сразятся спортсмены

08:39 В ВСУ разъяснили, как удар по аэродрому "Морозовск" повлияет на россиян

08:33 Подготовка к отопительному сезону — хватит ли газа и какие будут цены

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

Text

08:00 Что происходит в Курской области и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2024
Text

17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Text

13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Text

13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Text

12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

Text

08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе