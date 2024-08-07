Кейт Уинслет отказалась скрывать лишние килограммы в кадре

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

Кейт Уинслет рассказала, что она "отказалась прикрывать свой живот" после того, как член съемочной группы сказал ей это во время съемок ее недавнего фильма "Ли". 48-летняя актриса, обладательница Оскара, рассказала об этом инциденте, позируя топлесс в море для своей недавней съемки для Harper's Bazaar.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда играет модель, ставшую фотографом во время Второй мировой войны, Ли Миллер в байопике, адаптированном по биографии Энтони Пенроуза "Жизнь Ли Миллер" в 1985 году. Однако во время съемок Кейт поделилась, что член съемочной группы предложил ей сесть поровнее, чтобы скрыть складки на животе.

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Кейт Винслет Фото: Harper's Bazaar

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Кейт Уинслет. Фото: Harper's Bazaar

В разговоре с журналом Кейт объяснила: "Там где Ли сидит на скамейке в бикини…И один человек из съемочной группы подошел между дублями и сказал: "Вы можете сесть поровнее?". Видишь мой живот. Это было намеренно, понимаете?".

Она также призналась, что не прочь выглядеть на экране не идеально: "Напротив. Я горжусь этим, потому что моя жизнь на моем лице, и это имеет значение. Мне не пришло бы в голову скрывать это".

Кейт сыграла, пожалуй, в одной из известнейших обнаженных сцен кинематографа всех времен в фильме "Титаник" 1997 года.

Актриса вернула обратно промо-постер сериала, "потому что он был слишком отретуширован", и она знает, сколько "линий" у нее на самом деле у глаз. В следующем году звезда отметит свое 50-летие, но чувствует себя очень комфортно в собственной коже и с внутренней уверенностью.

"Я чувствую большое облегчение от того, что женщины гораздо лучше принимают себя и отказываются быть осужденными. Потому что я не знаю ни одной моей ровесницы, которая выросла, видя, как ее мать смотрит в зеркало и говорит: "Я хорошо выгляжу!". Моя мать никогда этого не делала: она всегда была: "О Боже, я не думаю, что я могу носить это, выгляжу ли хиппи, или моя попа выглядит большой?". Мы тратим столько времени на это, и я просто больше никогда этого не буду делать и с каждым годом мне все комфортнее", — говорит звезда.

Ей было всего 20 лет после того, как она снялась в экранизации "Разум и чувства" Джейн Остин в 1995 году.

Говоря о своем будущем 50-летии, она сказала: "Я не люблю больших вечеринок и терпеть не могу сюрпризов. И я хочу провести год, совершая 50 выдающихся вещей, будь то определенный поход, которого я никогда не совершала, или место, где я никогда не была, дела доброты — я собираю небольшой список".

Напомним, Кейт Мосс с дочерью похвастались фигурами в купальнике. А раньше мы писали, что Рианна снялась в откровенном образе с "тигром".