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Кейт Вінслет зізналась, що поцілунок з Ді Капріо в "Титаніку" був жахом

13 червня 2024 23:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Чому поцілунок Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо став жахом для акторів — деталі
Фільм "Титанік". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Англійська акторка Кейт Вінслет розповіла, як знімали поцілунок  з американським актором Леонардо Ді Капріо в фільмі "Титанік". Зірка зізналась, що процес був жахливий.

Про це вона розповіла Vanity Fair.

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Акторка Кейт Вінслет, яка зіграла головну героїню, мала поцілувати закоханого в неї хлопця, якого грав ще молодий і мало відомий Леонардо Ді Капріо. На екранах сцена має романтичний вигляд, втім на знімальному майданчику все було інакше.

"Боже мій, він справжній романтик, чи не так? Не дивно, що кожна молода дівчина у світі хотіла, щоб її поцілував Леонардо Ді Капріо", — пожартувала Вінслет. Втім, додала: "Це було не все, що треба було".

Фільм "Титанік". Фото: скриншот
Фільм "Титанік". Фото: скриншот

Насправді поцілунок став жахом. Адже, обоє акторів були з макіяжем, тому часто треба було перевіряти, чи все нормально.

"Я мала вигляд, ніби смоктала шоколадну плитку з карамеллю після кожного поцілунку, тому що його макіяж сходив на мене. О Боже, це був такий безлад", — розповіла знаменитість.

Коли акторка повторно переглянула сцену, додала, що були також проблеми з освітленням. Також гримери не могли нормально виконувати свою роботу. Окрім того, акторам довелось зробити кілька дублів, тому що вона постійно вдарялася коліном об поруччя.

"Лео не міг перестати сміятися, і нам довелося перезняти це близько чотирьох разів, тому що [режисер Джеймс Кемерон], очевидно, хотів дуже специфічне світло для цього, і заходи сонця постійно змінювалися там, де ми були", — пригадала Вінслет.

Фільм "Титанік". Фото: скриншот
Фільм "Титанік". Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні зняли фільм жахів про "Конотопську відьму". Також ми пропонували переглянути найкращі фільми з Джонні Деппом.

фільм
Титанік
закордонні зірки
поцілунки
Голлівуд
Леонардо Ді Капріо
актори

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