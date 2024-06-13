Почему поцелуй Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стал ужасом для актеров.

Кейт Уинслет призналась, что поцелуй с Ди Каприо в "Титанике" был ужасом
Английская актриса Кейт Уинслет рассказала, как снимали поцелуй с американским актером Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник". Звезда призналась, что процесс был ужасен.
Об этом она рассказала Vanity Fair.
Легендарный поцелуй из "Титаника" стал испытанием для актеров
Актриса Кейт Уинслет, сыгравшая главную героиню, должна была поцеловать влюбленного в нее парня, которого играл еще молодой и мало известный Леонардо Ди Каприо. На экранах сцена выглядит романтично, впрочем, на съемочной площадке все было иначе.
"Боже мой, он настоящий романтик, не правда ли? Неудивительно, что каждая молодая девушка в мире хотела, чтобы ее поцеловал Леонардо Ди Каприо", — пошутила Уинслет. Впрочем, добавила: "Это было не все, что нужно было".
На самом деле, поцелуй стал ужасом. Ведь оба актера были с макияжем, поэтому часто нужно было проверять, все ли нормально.
"Я выглядела, будто сосала шоколадную плитку с карамелью после каждого поцелуя, потому что его макияж сходил на меня. О Боже, это был такой беспорядок", — рассказала знаменитость.
Когда актриса пересмотрела сцену, добавила, что были также проблемы с освещением. Также гримеры не могли нормально выполнять свою работу. Кроме того, актерам пришлось сделать несколько дублей, потому что она постоянно ударялась коленом о перила.
"Лео не мог перестать смеяться, и нам пришлось переснять это около четырех раз, потому что [режиссер Джеймс Кэмерон], очевидно, хотел очень специфический свет для этого, и закаты постоянно менялись там, где мы были", — вспомнила Винслет.
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