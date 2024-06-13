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Кейт Уинслет призналась, что поцелуй с Ди Каприо в "Титанике" был ужасом

13 июня 2024 23:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Почему поцелуй Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стал ужасом для актеров.
Фильм "Титаник". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Английская актриса Кейт Уинслет рассказала, как снимали поцелуй с американским актером Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник". Звезда призналась, что процесс был ужасен.

Об этом она рассказала Vanity Fair.

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Актриса Кейт Уинслет, сыгравшая главную героиню, должна была поцеловать влюбленного в нее парня, которого играл еще молодой и мало известный Леонардо Ди Каприо. На экранах сцена выглядит романтично, впрочем, на съемочной площадке все было иначе.

"Боже мой, он настоящий романтик, не правда ли? Неудивительно, что каждая молодая девушка в мире хотела, чтобы ее поцеловал Леонардо Ди Каприо", — пошутила Уинслет. Впрочем, добавила: "Это было не все, что нужно было".

Фильм "Титаник". Фото: скриншот
Фильм "Титаник". Фото: скриншот

На самом деле, поцелуй стал ужасом. Ведь оба актера были с макияжем, поэтому часто нужно было проверять, все ли нормально.

"Я выглядела, будто сосала шоколадную плитку с карамелью после каждого поцелуя, потому что его макияж сходил на меня. О Боже, это был такой беспорядок", — рассказала знаменитость.

Когда актриса пересмотрела сцену, добавила, что были также проблемы с освещением. Также гримеры не могли нормально выполнять свою работу. Кроме того, актерам пришлось сделать несколько дублей, потому что она постоянно ударялась коленом о перила.

"Лео не мог перестать смеяться, и нам пришлось переснять это около четырех раз, потому что [режиссер Джеймс Кэмерон], очевидно, хотел очень специфический свет для этого, и закаты постоянно менялись там, где мы были", — вспомнила Винслет.

Фильм "Титаник". Фото: скриншот
Фильм "Титаник". Фото: скриншот

Напомним, в Украине сняли фильм ужасов о "Конотопской ведьме". Также мы предлагали посмотреть лучшие фильмы с Джонни Деппом.

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Титаник
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поцелуи
Голливуд
Леонардо Ди Каприо
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