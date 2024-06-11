Вийшов трейлер українського горору "Конотопська відьма" — відео

Український режисер зняв фільм жахів "Конотопська відьма" — трейлер
Незабаром в український кінопрокат вийде фільм жахів "Конотопська Відьма". Презентували трейлер, від якого сироти виступають на шкірі. Історія розповідає про закохану жінку, коханого якої вбивають російські військові, і вона вирішує помститися.
Трейлер виклали на YouTube.
Сюжет українського горору "Конотопська відьма"
"Конотопська відьма" — це історія про розплату за вбивство українців. Чарівниця з Конотопу давно зреклася своїх сил заради стосунків, втім коли росіяни вбивають її коханого, вона повертається до справи свого життя. Дівчина жорстоко мститься кривдникам.
Головну роль у фільмі зіграла акторка Тетяна Малкова, коханого Відьми, Андрія, — Тарас Цимбалюк, тітку — Олена Хохлаткіна. Загін російських загарбників у фільмі майстерно зіграли актори Павло Вишняков, Іван Шаран, Ярослав Шахторін, Артем Сагітов, Сергій Сосновцев, Владислав Вербицький, Ростислав Фоменко, Микита Слободенюк, Микола Головчак, Сергій Аніпченко.
Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек, режисером-постановником фільму став Андрій Колесник, а спродюсувала стрічку Ірина Костюк.
У фільмі чимало VFX-ефектів та моторошних сцен. В український кінопрокат стрічка вийде вже 22 серпня 2024 року.
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