Вийшов трейлер українського горору "Конотопська відьма" — відео

Фільм "Конотопська відьма". Фото: скриншот

Незабаром в український кінопрокат вийде фільм жахів "Конотопська Відьма". Презентували трейлер, від якого сироти виступають на шкірі. Історія розповідає про закохану жінку, коханого якої вбивають російські військові, і вона вирішує помститися.

Трейлер виклали на YouTube.

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"Конотопська відьма" — це історія про розплату за вбивство українців. Чарівниця з Конотопу давно зреклася своїх сил заради стосунків, втім коли росіяни вбивають її коханого, вона повертається до справи свого життя. Дівчина жорстоко мститься кривдникам.

Фільм "Конотопська відьма". Фото: постер

Головну роль у фільмі зіграла акторка Тетяна Малкова, коханого Відьми, Андрія, — Тарас Цимбалюк, тітку — Олена Хохлаткіна. Загін російських загарбників у фільмі майстерно зіграли актори Павло Вишняков, Іван Шаран, Ярослав Шахторін, Артем Сагітов, Сергій Сосновцев, Владислав Вербицький, Ростислав Фоменко, Микита Слободенюк, Микола Головчак, Сергій Аніпченко.

Фільм "Конотопська відьма". Фото: постер

Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек, режисером-постановником фільму став Андрій Колесник, а спродюсувала стрічку Ірина Костюк.

Фільм "Конотопська відьма". Фото: скриншот

У фільмі чимало VFX-ефектів та моторошних сцен. В український кінопрокат стрічка вийде вже 22 серпня 2024 року.

Фільм "Конотопська відьма". Фото: постер

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