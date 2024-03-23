Кемерон Діас вдруге стала мамою

Акторка Камерон Діаз з чоловіком. Фото: instagram.com/backgrid_usa/

Акторка Кемерон Діас і її чоловік Бенджі Медден стали вдруге батьками. 51-річна зірка повідомила про народження сина на ім’я Кардинал Медданн.

Про це стало відомо з Instagram Кемерон Діас.

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Акторка сказала, що новонароджений "дуже милий", але не буде публікувати фотографії заради його "безпеки та конфіденційності". Кемерон не розкрила ні дату народження Кардинала, ні те, як він був зачатий.

"Ми щасливі й раді оголосити про народження нашого сина, кардинала Меддена. Він чудовий, і ми всі дуже раді, що він тут! Заради безпеки та конфіденційності дітей ми не будемо публікувати жодних фотографій, але він дуже милий. Ми почуваємося такими благословенними та вдячними. З найкращими побажаннями та гарного дня!!", — написала Кемерон, додавши фото з написом: "Пташечка прошепотіла мені".

Діас та її чоловік також мають чотирирічну дочку Реддікс.

Кемерон і Бенджі вперше зустрілися в 2014 році і заручилися в грудні того ж року. Закохані одружилися в січні 2015 року під час романтичної церемонії, яка відбулася в їхньому будинку в Беверлі-Гіллз.

У грудні 2019 року пара здивувала шанувальників, оголосивши, що народила доньку Реддікс.

Спочатку Кемерон припинила акторську кар’єру після своєї ролі у фільмі "Енні" 2014 року, але згодом повернулася, щоб зіграти в "Знову в дії" для сервісу Netflix разом із Джеймі Фоксом.

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