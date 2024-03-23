Кэмерон Диас во второй раз стала мамой

Актриса Камерон Диаз с супругом. Фото: instagram.com/backgrid_usa/

Актриса Кэмерон Диас и ее супруг Бенджи Мэдден стали во второй раз родителями. 51-летняя звезда сообщила о рождении сына по имени Кардинал Медданн.

Об этом стало известно из Instagram Кэмерон Диас.

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Актриса сказала, что новорожденный "очень милый", но не будет публиковать фотографии ради его "безопасности и конфиденциальности". Кэмерон не раскрыла ни дату рождения Кардинала, ни то, как он был зачат.

"Мы счастливы и рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена. Он замечателен, и мы все очень рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он очень мил. Мы чувствуем себя такими благословенными и благодарными. С наилучшими пожеланиями и хорошего дня!!", — написала Кэмерон, добавив фото с надписью: "Птичка напела мне".

Диас и ее супруг также имеют четырехлетнюю дочь Реддикс.

Кэмерон и Бенджи впервые встретились в 2014 году и обручились в декабре того же года. Влюбленные поженились в январе 2015 года во время состоявшейся в их доме в Беверли-Хиллз романтической церемонии.

В декабре 2019 года пара удивила поклонников, объявив, что стали родителями дочки Рэддикс.

Сначала Кэмерон прекратила актерскую карьеру после своей роли в фильме "Энни" 2014 года, но впоследствии вернулась, чтобы сыграть в "Снова в действии" для сервиса Netflix вместе с Джейми Фоксом.

Напомним, "Чудо-женщина" Галь Гадот стала мамой. А украинская певица Луна родила сына.