Кэмерон Диас во второй раз стала мамой
Актриса Кэмерон Диас и ее супруг Бенджи Мэдден стали во второй раз родителями. 51-летняя звезда сообщила о рождении сына по имени Кардинал Медданн.
Об этом стало известно из Instagram Кэмерон Диас.
Камерон Диас уже воспитывает старшую дочь
Актриса сказала, что новорожденный "очень милый", но не будет публиковать фотографии ради его "безопасности и конфиденциальности". Кэмерон не раскрыла ни дату рождения Кардинала, ни то, как он был зачат.
"Мы счастливы и рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена. Он замечателен, и мы все очень рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он очень мил. Мы чувствуем себя такими благословенными и благодарными. С наилучшими пожеланиями и хорошего дня!!", — написала Кэмерон, добавив фото с надписью: "Птичка напела мне".
Диас и ее супруг также имеют четырехлетнюю дочь Реддикс.
Кэмерон и Бенджи впервые встретились в 2014 году и обручились в декабре того же года. Влюбленные поженились в январе 2015 года во время состоявшейся в их доме в Беверли-Хиллз романтической церемонии.
В декабре 2019 года пара удивила поклонников, объявив, что стали родителями дочки Рэддикс.
Сначала Кэмерон прекратила актерскую карьеру после своей роли в фильме "Энни" 2014 года, но впоследствии вернулась, чтобы сыграть в "Снова в действии" для сервиса Netflix вместе с Джейми Фоксом.
Напомним, "Чудо-женщина" Галь Гадот стала мамой. А украинская певица Луна родила сына.
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